Des séries d’inauguration en faveur de l’éducation se sont tenues à Antananarivo et ses environs, hier. L’école primaire publique à Ambodimita et le lycée Andrianam­poini­merina à Sabotsy Namehana ont bénéficié de nouveaux bâtiments, à savoir deux nouvelles salles de classe, une bibliothèque et une salle pour les enseignants, pour l’EPP Ambo­dimita, et deux autres salles de classe pour le lycée Andrianam­poini­merina.

Par ailleurs, le Collège d’enseignement général (CEG) à Ankadinandriana a été doté d’un panneau solaire pour assurer l’approvisionnement en électricité de l’établissement. La distribution de tablettes a été aussi à l’ordre du jour. Cette fois-ci, c’est au tour des lycéens d’Alasora et de Talatan’ny Volonondry d’en profiter. Chacun de ces établissements a reçu cent tablettes.

Ces nouvelles infrastructures ont vu le jour, grâce à l’appui de la Banque Afri­caine de développement (BAD) et l’Agence des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), au gouvernement Malagasy. Et ce, dans le souci d’améliorer la qualité de l’éducation du pays.

Ces cérémonies d’inauguration ont été honorées par la présence du Président de la République, Hery Rajaonarimampianina. « Le fait de prioriser le secteur Éducation à Madagascar n’est pas une promesse en l’air. C’est une réalité visant à optimiser la base du développement. Nous en sommes témoins à l’heure actuelle car nous venons aussi de mettre en place des infrastructures pour nos progénitures », lance-t-il.

M.R.