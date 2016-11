Seconde chance pour les enfants démunis. Plus de 2 000 enfants vulnérables à Madagascar et au Cambodge ont pu être scolarisés, en cette nouvelle année scolaire. Grâce à la campagne de scolarisation « En route pour l’école, en route vers le futur », organisée par le réseau « Eau de coco », dont fait partie l’Organisation non gouvernementale (ONG) Bel Avenir, un fonds de 25 000 euros, a été collecté entre août, septembre et octobre, pour financer les bourses scolaires de ces 2 000 enfants.

Diverses activités se sont tenues pendant ces trois mois, comme le « Grand Alahady Festival, la tournée des Alliances françaises de la Malagasy Marching Band, les porte-à-porte dans les quartiers des filles du Foyer Social ou encore les concerts de la Bloco Malagasy à l’Hôtel Solidaire Mangily ». L’hôtel Solidaire Mangily a, par ailleurs, dédié ses bénéfices d’août à octobre à cette campagne.

Une partie de cette som­me sera affectée à la construction de trois salles de classes à l’École des Saphirs. La Principauté de Monaco, à travers la direction de la Coopération Internationale et le Projet Juntos, soutiendra le réseau au financement des travaux de construction de ces salles de classe.

M.R.