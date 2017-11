Le couple présidentiel continue à œuvrer pour l’éducation. Il a fait don de soixante mille kits scolaires.

Soutenir les futurs dirigeants. Soixante mille élèves de la région d’Ana­la­manga ont reçu des kits scolaires de la part du couple présidentiel Voahangy et Hery Rajaonarimam­pianina. Les élèves des classes de 8ème et 7ème des écoles publiques et privées des districts d’Antananarivo-ville, d’Atsimondrano, d’Avara­drano et d’Ambohidratrimo, ainsi que les collégiens d’Antananarivo-ville en sont les heureux bénéficiaires.

« C’est du devoir de l’État d’améliorer le secteur éducation, en aidant les parents d’élèves, comme dans la distribution de ces kits scolaires. L’avenir du pays est entre les mains des enfants », a souligné le président de la République. Il a souligné, par ailleurs, que « l’éducation ne doit pas être un objet politique, particulièrement, les enfants. Cette distribution de kits fait déjà partie du programme de l’État. Nous misons sur ce secteur pour le développement du pays », pour éclairer l’amalgame de la précampagne, siffler ici et là. C’était au Coliséum Antsonjombe, hier, dans le cadre de la cérémonie de distribution des échantillons des kits. Paul Rabary, pour sa part, affirme que ce don du couple présidentiel rentre dans l’application progressive du Plan sectoriel de l’Education.

Appel à l’entraide

Ces kits comprennent, entre autres, cartable, cahier, trousse, règle, et stylo. « Malgré l’abondance des ressources, le pays a plongé dans la pauvreté depuis 50 ans. Il est temps que vous preniez vos responsabilités pour construire l’avenir », lance-t-il à l’endroit des élèves venus nombreux au Coliséum.

L’État débourse une somme colossale dans le secteur éducation. Ne serait-ce que pour le recrutement des enseignants, la réhabilitation et la construction d’infrastructures scolaires et leur équipement. Rajaonarimam­pianina ambitionne de continuer ces activités. Dans la foulée, il a fait appel à l’entraide pour l’amélioration de l’éducation. « Ce que nous faisons là, c’est pour inciter le secteur privé et tout un chacun à opérer dans ce sens. Ceux qui ont un ou des cartables à offrir, donnez-les à ceux qui en ont besoin. Nous ne sommes plus au temps de la critique, mais du développement. Nous devrons travailler ensemble pour relever des défis », a conclu le chef d’État.

Une mauvaise organisation

Des parents d’élèves ayant accompagné leurs enfants à Antsonjombe ont été mécontents face à la mauvaise organisation de la distribution des kits scolaires. Certains ont fait la queue pendant plusieurs heures pour avoir leur part, mais ils sont rentrés bredouilles. Les élèves d’Antananarivo-ville, sans moyen de transport, sont rentrés à pied sous la pluie. Les bus ont été tous pleins à craquer. Des directeurs d’école affirment que la distribution des kits se fera au niveau des écoles, avant la fin de la semaine.

Miangaly Ralitera