L’heure est grave. Pour la première fois de son histoire, les sources en eau d’Antananarivo tendent dangereusement à être à sec. Ceci à cause d’une sècheresse qui sévit depuis plusieurs semaines. Face à ce fait inhabituel, la population de la capitale semble désemparée. Les complaintes et appels de détresse fusent. Dans un élan citoyen et responsable, Edgard Razafindravahy, chef de file du parti Antoka sy dinan’ny Nosy – Arche de la Nation (ADN), réagit face à la situation.

Interviewé par la radio Antsiva hier, l’ancien président de la délégation spéciale d’Antananarivo (PDS) en a appelé aux âmes bienveillantes « à se réunir et engager de profondes réflexions face à cette situation sans pareil ». La sècheresse est, en effet, un aléa climatique inhabituel pour la capitale, et les hautes terres en général. En temps normal, les risques d’inondation auraient plutôt été à craindre. De sérieuses réflexions sur les raisons de ce changement majeur s’imposent alors, tout comme les recherches des façons d’éviter que la situation ne revienne dans l’avenir.

Outre le changement climatique, les incendies de forêts figurent parmi les explications avancées par les techniciens et responsables étatiques pour expliquer la sècheresse actuelle. A Madagascar, motivations économiques et culturelles s’entremêlent lorsqu’il s’agit de déforestation. Parvenir à un changement de comportement nécessite ainsi une grande réflexion préalable des personnes complaisantes. Étant donné cependant l’urgence de la situation et l’étendue des dégâts, Edgard Razafindra­vahy, lui aussi, appelle les Malgaches à communier dans la prière pour que Dieu accorde des jours plus cléments.

G.F.R.