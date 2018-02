Edgard Razafindravahy a partagé les positions du parti ADN sur le fampihavanana avec la délégation du CFM. Pour lui, il faut d’abord réconcilier le Malgache avec sa terre.

Acteur majeur. Après Didier Ratsiraka et Marc Ravalomanana, la délégation du Conseil du fampihavanana Malagasy (CFM) conduite par son président Alphonse Maka a rencontré hier à Ankorondrano, Edgard Razafindravahy, chef de file national du parti Antoka sy dinan’ny Nosy/Arche de la Nation (ADN).

Au cours des discussions, il a proposé au CFM comme idée-force la réconciliation du Malgache avec sa terre. Pour Edgard Razafindravahy et le parti ADN, « la population doit se réconcilier avec sa mère nourricière, c’est-à-dire sa terre, pourvoyeuse de richesses et moteur de son économie. Les Malgaches aspirent également à un système politique adéquat ainsi que des dirigeants qui les protègent de l’abus et du pillage, et les mettent vraiment en priorité pour qu’il y ait du vrai fihavanana à Madagascar ».

L’objectif du CFM dans cette série de consultations et de rencontres s’inscrit dans la logique de la prévention de crises politiques avant, pendant et après les élections. La recherche de l’apaisement et l’instauration du fihavanana sont également escomptées. « Edgard Razafindravahy est un acteur majeur dans l’échiquier politique, car il a été candidat à la présidentielle. Les idées du parti ADN qui véhiculent la réconciliation du Malgache avec sa terre, ainsi que le federalisma sahaza nous intéressent. Cela explique notre venue, car nous privilégions les informations de premières mains », a déclaré Alphonse Maka, président du CFM.

Triste réalité

Le parti ADN a beaucoup à dire sur la réconciliation, après avoir parcouru les quatre coins de la Grande île à travers ses tournées politiques depuis deux ans et demi. « La population est à la fois triste et en colère, car leur niveau de vie ne cesse de régresser depuis des décennies. Ainsi, elle se sent impuissante et ne fait plus confiance aux dirigeants qui se sont succédé. Elle délaisse sa terre au profit de ses agresseurs », déplore Edgard Razafindravahy, résumant les constats de son périple à Madagascar.

Loin de l’idée de se contenter à rapporter les défaillances observées, le parti ADN a proposé son positionnement sur les multiples facettes de la question. « Pour nous, le vrai fampihavanana requiert la refondation du système, la réconciliation du Malgache avec sa terre ainsi que la réconciliation des dirigeants avec le peuple. Cela améliore sa participation et insuffle une dynamique qui mène au développement du pays », martèle le chef de file nationale du parti ADN.

Edgard Razafindravahy, en tant que membre de la commission Droits de l’Homme à l’International Libéral, a insisté pendant la rencontre sur sa croisade contre l’impunité à La Haye. La réconciliation du Malgache avec sa terre se traduit par la condamnation de ceux qui lui ont causé du tort. Pour le parti ADN, la population sera toujours triste et en colère si on l’a contraint à choisir des hors-la loi pendant les élections.

Andry Rialintsalama