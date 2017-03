Sauvegarder l’écosy-stème mondial. C’est en quelques sortes l’objectif de l’initiative « shared ressources, joint solutions » ou SRJS. En effet, cette initiative vise à renforcer les capacités des sociétés civiles locales afin d’assurer la durabilité des biens publics mondiaux.

« L’objectif consiste à renforcer la capacité de la société civile surtout au niveau local à faire un lobby ou un plaidoyer pour convaincre l’administration et le secteur privé en matière de gestion durable des biens publics mondiaux basés sur les écosystèmes. Il s’agit de l’approvisionnement en eau, de la biodiversité, de la sécurité alimentaire et de la résilience climatique pour une amélioration des conditions de vie des communautés », a expliqué Ndranto Razakamanarina, président du conseil d’administration de l’Alliance Voahary Gasy.

Cette initiative est l’idée de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) des Pays-Bas. Elle est mise en œuvre dans seize pays, dont huit pays en Afrique, y compris Mada-gascar. En ce qui concerne la Grande île, Ampasindava, Soalala et la région Anosy seront les premiers bénéficiaires de cette initiative SRJS.

L. R.