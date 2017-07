La perle est nichée plus exactement, dans l’environnement luxuriant de Nosy Ankao, à Antsiranana, dans la région Diana. L’établis­sement vient d’ouvrir ses portes aux riches millionnaires, milliardaires et stars internationales le 25 juin. Une île hors du commun pour

2500 dollars la nuitée. Le lodge, pieds dans l’eau est composé de quatorze villas privées à deux ou trois chambres chacune. Chaque villa fait face à l’océan, et, est équipée d’une piscine privée, d’une cuisine complète et d’un salon. Chaque villa est sous les soins attentifs d’un majordome.

Les clients peuvent en outre, disposer d’un restaurant, d’un bar sur le toit, d’une piste de danse ainsi que d’une piscine surplombant l’océan Indien. Time+Tide, précurseur de projet de collection de safaris exclusifs et d’aventures pittoresques, prône l’écotourisme. « Le lodge fonctionne exclusivement à l’énergie solaire et utilise des matériaux respectueux de l’environnement tels que le chaume de l’ile Ankao, l’herbe et le composite recyclé. La révélation de l’écolodge Miavana constitue un point stimulant dans les voyages de luxe, couplés avec l’écotourisme », explique Thiry Dalais de Time+Tide dans un communique de presse. « Nous sommes honorés d’accueillir les invités dans ce coin unique au monde et nous nous engageons à conserver cette région spéciale », peut-on encore y lire. Le lodge utilise des matériaux locaux durables pour créer une oasis. Composé en grande partie de magnifiques pierres malgaches de couleur rose pâle, le lodge a été fabriqué à la main, par la main-d’œuvre locale. L’accès vers ce coin de paradis haut standing ne peut se faire que par hélicoptère.

Mirana Ihariliva