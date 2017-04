Le prix à la pompe enregistre une nouvelle hausse de 40 ariary pour le supercarburant et de 30 ariary pour le gazole. C’est la quatrième enregistrée depuis le début de l’année.

C’est devenu un rendez-vous mensuel. Le prix du carburant repart à nouveau à la hausse. Depuis cette nuit, le prix appliqué à la pompe pour le supercarburant augmente de 40 ariary. Le litre coûte désormais 3 840 ariary dans les stations-service, alors qu’il était de 3 800 ariary lors de la dernière révision le 1er mars.

Les automobilistes, surtout les transporteurs en commun et de marchandises, risquent de grimacer ce jour. Leur budget de carburant n’est pas près de diminuer avec cette ascension du prix à la pompe. Tout comme le supercarburant, le prix du gazole ne cesse de monter. Dorénavant, le prix du litre affiché à la pompe est de

3 260 ariary alors qu’il était encore à 3 230 ariary lors de la dernière révision de mars. Le pétrole lampant est le seul produit épargné par la hausse, le litre étant maintenu à 2 370 ariary.

Depuis janvier 2016, à travers l’Office malgache des hydrocarbures (OMH), le gouvernement a mis en place un système d’ajustement automatique des prix. C’est un mécanisme par le biais duquel l’État fixe les prix maxima afin d’éviter toute hausse excessive. Cette formule est établie par un comité technique composé des représentants de l’État, de l’OMH ainsi que des compagnies pétrolières. Le prix varie chaque mois en fonction du cours du baril et du cours de change.

Ce nouveau prix à la pompe est la quatrième hausse appliquée depuis le début de l’année. L’exception était de mise le 4 février.

Rattrapage

Après avoir entamé une révision à la hausse du prix à la pompe le 1er février, le gouvernement, de concert avec les distributeurs de produits pétroliers, a fait marche arrière quelques jours plus tard en maintenant le prix appliqué en janvier. Le gouvernement avait avancé un problème conjoncturel pour expliquer ce revirement. Les autorités sont ainsi obligées de rattraper la différenciation de prix lors des prochaines périodes de hausse. Cette dernière hausse serait, sans doute, tout comme celle du mois de mars, un rattrapage de cet ajustement du prix initié par le gouvernement au mois de février.

Par ailleurs, la vérité du prix est loin d’être appliquée pour les carburants. Les autorités ont introduit un mécanisme de lissage de prix. Ce qui permet au gouvernement d’ajuster le prix du carburant affiché à la pompe. Depuis plusieurs mois, les hausses ou les baisses réelles des prix sont ainsi reportées de façon à éviter une trop grande fluctuation des coûts.

Le cas du prix appliqué au mois de mars illustre bien la situation. Si le prix réel du supercarburant avait dû être à 3 833 ariary le litre, les autorités ont ramené le prix à la pompe à 3 800 ariary. Le même exercice a été fait avec le gazole et le pétrole lampant. Le prix réel du litre du gazole est de 3 255 ariary le litre et celui du pétrole de 2 470 ariary le litre. Pourtant, les prix affichés à la pompe étaient respectivement de 3 230 ariary et 2 370 ariary. Toutes les informations ne sont pas encore disponibles pour cette dernière révision.

Lorsque les prix réels connaissent une baisse importante, le comité prend le soin de ne pas suivre la tendance. Son objectif est de se constituer un coussin d’amortissement destiné à amortir les fluctuations des prix.

Lova Rafidiarisoa