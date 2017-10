Un appel à projets sociaux et solidaires pour les jeunes entre 16 et 35 ans a été lancé au mois de Mai. Marcellio Tombozara fait partie des jeunes formés par l’académie d’entrepreneuriat social et solidaire de l’Association Asa fa tsy Kabary (Afaka). Il a alors proposé un projet de collecte d’ordures par foyer dans la capitale de la région Atsimo andrefana,Toliara. Son projet est sorti du lot parmi les soixante dix dossiers qui ont concourru. « Green collecte allie technologie, environnement et collecte d’ordures dans le projet », explique le lauréat du concours. « Le projet vise quatre cent quatre vingt ménages comme objectif à moyen terme. Nous utilisons des cartes d’adhérent avec code barres pour suivi et vérification et pour nous servir de base pour une application mobile et pour la fonctionnalité GPS », explique Marcellio Tombo­zara. Le GPS sert d’itinéraire pour les collecteurs d’ordures qui doivent alors suivre un parcours précis.

Recyclage

Un collecteur a pour mission de ramasser des ordures auprès de soixante ménages par jour, et de les déposer dans des bacs à ordures. Des vulgarisatrices ont sensibilisé sur la nécessité de collecter les ordures. L’utilisation de la technologie permet également de détecter les ménages qui sont dans le «rouge», ceux dont on ne collecte pas les ordures pour non paiement de frais ou autres. « Le mode de paiement se fait par mobile money. Ceci afin de gérer au mieux les frais afférents aux collectes », précise le porteur du projet. Pour l’heure, Green Collecte travaille avec le WSH, qui l’appuie en matériel. « À partir de l’année prochaine, le projet doit être totalement autonome », précise-t-on. Un accompagnement et espace de coworking avec des partenaires ont été mis en place, de même qu’un système de crowdfunding afin d’appuyer le projet dans son élan. Le lauréat a en effet gagné cinq mil­lions d’ariary dans ce projet avec l’appui de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), mais il se doit de trouver d’autres financements, vu qu’il envisage de recycler les ordures. Charbion est arrivé en seconde place avec son projet de transformation de déchets en énergie.

M.I