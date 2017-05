Le dynamisme des jeunes a été démontré par leur affluence aux formations professionnalisantes dans le secteur économie sociale et solidaire.

Encourageant. Au vu des pres­que un millier de jeunes se ruant aux formations dispensées par l’association Asa fa tsy kabary (Afaka), le pays doit décoller. « Nous sommes confiants quant à la motivation et à la capacité des jeunes à entreprendre dans l’économie sociale et solidaire », déclare Tiana Voavison Razafintsialonina, président de l’association. Du 18 avril au 4 mai, des jeunes et moins jeunes de Mahajanga, Antsiranana, Antananarivo, Fianarantsoa et Toliara ont bénéficié des stages de formation de la deuxième promotion de l’académie de l’entreprenariat social et solidaire. « L’Académie vise à soutenir et à accompagner les porteurs de projets, socialement et solidairement innovants », continue d’expliquer le premier responsable de l’association Afaka. L’aca­démie propose des ateliers de formation, d’encadrement et d’accompagnement individuel et collectif, allant de la définition de l’idée à l’étude de faisabilité, du montage de plan d’affaires sociales jusqu’à la création, apprend-on. Le module Recherche de partenaires

financiers a vivement intéressé les jeunes lors de cette grande tournée.

Concours

L’économie sociale et solidaire concilie l’économie et l’équité sociale et correspond davantage à l’action communautaire autonome. « Il s’agit d’entreprendre des projets dont le but est de faire bénéficier la communauté et non de servir des intérêts personnels », précise Tiana V. Razafintsialonina. « Mais comme dans tout projet d’entreprenariat, un minimum de connaissances est requis de la part des jeunes porteurs de projet, et c’est l’objet même de notre mission », continue le jeune président. Liantsoa Fenomanana, une jeune participante de Mahajanga s’est dite satisfaite de ce qu’elle a appris. « Je souhaite, depuis longtemps, monter un établissement qui s’occupe des personnes âgées, et j’ai appris qu’on pouvait très bien, le réaliser veiller sur elles, et trouver de l’argent pour prendre soin d’elles par des activités économiques rentables », dit-elle. L’Asso­ciation, avec quelques partenaires, lance un concours de projets à l’endroit des quelque sept cent cinquante participants à cette édition 2017 de l’académie d’entreprenariat social et solidaire. Les jeunes entre 16 et 35 ans sont sollicités et le meilleur projet se verra octroyer la somme de 5 mil­lions d’ariary.

Mirana Ihariliva