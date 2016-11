Un travail décent pour les paysans. C’est, notamment, l’objectif du Bureau international du travail (BIT), en organisant un atelier sur le travail décent dans l’économie rurale à l’hôtel Colbert, du 30 novembre au 2 décembre. « La majorité des travailleurs sont des paysans, et la plupart ne bénéficient pas de la protection sociale », précise Christian Ntsay, directeur pays du BIT, hier, dans le cadre de la cérémonie d’ouverture de cet atelier. Sur la totalité des travailleurs dans le secteur agricole, il n’y a que 11% d’employés salariés.

Présent à cette cérémonie d’ouverture, Jean de Dieu Maharante, ministre de la Fonction publique, de la réforme administrative, du travail et des lois sociales a reconnu que ce côté « travail décent » a été un grand oubli de l’État.

Pendant cet atelier de trois jours, les représentants des employeurs, ceux des travailleurs, la société civile, les jeunes, les partenaires et toutes les parties prenantes impliqués dans l’économie rurale à Madagascar vont réfléchir sur un plan d’action de promotion du travail décent dans l’économie rurale.

M.R.