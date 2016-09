Nouvelle frontière économique. L’océan représente une très forte potentialité de croissance économique. À l’instar de l’aquaculture, une activité alternative en devenir, que pratiquent déjà quelques familles à Mada­gascar, avec la culture des concombres de mer, des algues rouges, du « Tilapia », bien que ces activités soient, pour le moment, sous exploitées. La pêche et l’industrialisation de la pêche, dont dépendent plus de cent mille familles à Madagascar sont aussi des activités à rentabiliser.

Toutefois, l’océan est en très forte détérioration, actuellement. La pollution terrestre et marine, mais aussi, le changement climatique, affectent la mobilisation des ressources. Les problèmes commencent à se faire ressentir sérieusement. En Afrique, quelques littoraux perdent de la surface à cause des érosions côtières. La température de l’océan Indien aurait augmenté de 0,6°C depuis quelques années, et l’émission de gaz carbonique (CO2), continuera à augmenter cette température. En 1988, la hausse de la température de la mer aurait affecté 60% des coraux dans le monde. Pour ce qui est de l’Océan Indien, le « Coastal oceans research and développement in the Indian Ocean », a publié un faible risque de blanchiment des coraux dans le courant équatorial Sud, dont fait partie Madagascar, Maurice, La Réunion. Alors que dans les îles Seychelles, cette détérioration du corail est fréquente, selon un observateur. Et à Madagascar, des coraux morts ont été détectés par des scientifiques dans la partie de Nosy Be, cette année. Le ministre de la Pêche, Gilbert François, a expliqué que Madagascar entreprend déjà des actions pour lutter contre cette dégradation de l’environnement marin, lors de la conférence ministérielle africaine sur les économies bleues et le changement climatique, organisée par la Banque Mondiale à Maurice, le 1er et le 2 septembre. À l’instar du « suivi de la montée de la mer, la protection de l’environnement, qui est un des facteurs de la détérioration de l’environnement marin ».

Cette conférence a permis à une dizaine de pays africains, de dévoiler les multiples problèmes auxquels ils doivent faire face, par rapport au changement climatique, mais aussi, les efforts qu’ils entreprennent déjà pour la protection de l’océan. Elle a été également une opportunité, pour prendre une position commune sur l’économie des océans. Jusqu’ici, l’océan n’a pas été intégré dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou COP. Mais ses problématiques seront notamment mises en valeur durant la COP 22 qui se tiendra au Maroc, en novembre.

