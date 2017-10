Huit disciplines sportives sont pratiquées à l’école de sports de l’ANS à Ampefiloha. La rentrée officielle, prévue hier, est reportée à une date ultérieure.

La rentrée officielle de l’éco­le de sports à l’académie nationale des sports à Ampefiloha était prévue hier. « Mais comme la note circulaire du ministère de la Jeunesse et des sports ayant pour objet l’interdiction de toute manifestation sportive par mesures de prévention de la propagation de la peste n’est pas encore levée, nous avons dû, nous aussi, reporter notre ouverture officielle », a souligné la coordonnatrice générale du projet école de sports, Harivola Razafindrainibe. En attendant la rentrée, les inscriptions se poursuivent à l’ANS à Ampefiloha, « le droit d’inscription est vraiment symbolique, il varie entre 31 000 et 41 000 ariary pour une année scolaire entière », a confié Harivola Razafin­drainibe. Les intéressés devront aussi se munir d’un certificat médical lors de leur inscription.

Huit disciplines sportives y sont pratiquées, celles qui ont été prouvées intéressent le plus les enfants. La catégorie d’âge concernée est de 6 à 16 ans pour les sept disciplines, autres que la natation, à savoir trois sports collectifs dont le football, le basketball et le volleyball, deux sports de combat en l’occurrence le karate et le judo, enfin la danse et la gymnastique.

La natation a une particularité par rapport aux au­tres disciplines. La tranche d’âge est plus élargie de 4 à 77 ans. Avant le début des cours, les apprentis passent d’abord un test de niveau pour la répartition de groupes selon leur catégorie d’âge et leur niveau.

Innovation

L’année scolaire débute normalement en octobre et prendra fin en mai, tous les ans. « On boucle l’année en mai pour ne pas perturber les enfants à la veille des examens », a précisé la coordonnatrice générale. Les cours se tiennent tous les mercredis après-midi et les samedis matin. « C’est une école et non un club. Nous incitons les enfants à aimer la pratique de la discipline choisie en leur apprenant les techniques de base. C’est aux encadreurs de les orienter plus tard vers des clubs », a-t-elle poursuivi.

Plus de mille inscrits ont été enregistrés pour la précédente année scolaire, dont huit cent ont choisi la natation et les deux cent autres départagés par les sept disciplines restantes. Quinze encadreurs assurent les cours de natation et un responsable pédagogique ou un encadreur s’occupe de chacune des autres disciplines.

L’école utilise les infrastructures et matériels didactiques de l’académie. « Comme innovation pour cette année scolaire, nous envisageons d’effectuer des rencontres avec des établissements scolaires ou clubs de la capitale, juste pour échange set aussi en guise de test de niveau », a annoncé Harivola Razafindrainibe.

Serge Rasanda