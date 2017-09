Un projet ambitieux. L’association « My Crew » ambitionne de créer le premier éco-village. Un terrain de 2 620m², dans la cité Vohitsara, à Toamasina, sera consacré à ce projet. Les maisons seront faites à partir des bouteilles vides. Dans ce sens, le groupe Star s’est engagé à fournir les matériaux à l’association. D’après la société, deux milles bouteilles vides d’Eau vive sont déjà remises à « My Crew ». Ces bouteilles seront remplies de sable.

Un éco-village est un regroupement de maisons alternatives, ayant pour objectif l’autosuffisance à différents niveaux. L’écologie y détient une place centrale. L’harmonie entre l’homme et son environnement ainsi que le désir de réduire au maximum son impact sur la nature motivent la création d’un éco-village. Le projet est dicté par le souci de la préservation de l’environnement. Sur le plan mondial, c’est devenu une tendance, Madagascar n’échappe pas à cette règle.

Les infrastructures seront inaugurées lors du festival « Art Iary », en novembre. à long terme, l’association ambitionne que ce premier éco-village devienne un lieu culturel et touristique dans la région de Toamasina.

L.R.