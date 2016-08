Deception et indignation pour la société française Sobomex qui croyait tenir le marché des lunettes pour l’éclipse. Elle a été devancée par d’autres fournisseurs.

Un million six cent mille paire de lunettes à 1500 ari­ary l’unité pour voir l’éclipse annulaire demain. Soit un marché de 2 400 000 000 ariary.C’est ce qui a echappé au nez et à la barbe de la Société française Sobomex, fabricant et fournisseur des lunettes spéciales pour éclipse depuis vingt-ans. Elle semblait bien placé pour décrocher le marché lorsque le ministre de la Santé le Professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo avait exhibé un spécimen de lunettes de Sobomex au cours d’une confértence de presse tenue au development Learning Center à Anosy le 10 août. Le ministre avait fortement averti que seules les lunettes certifiées aux normes européennes et estampillées comme celles qu’il avait tenues dans les mains seraient mises en vente pour voir l’éclipse, que les lunettes non certifiées constituent un danger pour les yeux. Le ministre de la Santé avait annoncé par la même occasion que le contrôle de la vente des lunettes sera très strict. « Nos lunettes d’éclipse sont fabriquées avec un filtre d’une excellente qualité, estampillées du logo « CE »» note avec fierté JC Ichter ,directeur des ventes de Sobomex ,dans une lettre adressée à la

rédaction en guise de protestation. Un argument qui semble n’avoir convaincu les autorités malgaches à en juger l’option qu’elles ont prise.

Surprise lors de la mise en vente des lunettes dans les points de vente appropriés quelques jours plus tard. « Les lunettes vendues n’ont rien d’exceptionnelle et ne comportent aucun indice, ni logo ni estampille, qui permette de savoir si elles sont certifiées ou pas. » Ce même ministre a donné son aval à l’acquisition par des bailleurs de fonds de lunettes en carton totalement neutre sans aucune information ni instruction d’utilisation

pour observer l’éclipse solaire du 1er septembre » fait remarquer le directeur des ventes de Sobomex. Il est clair que l’Etat a trouve d’autres fournisseurs moins chers, certifiés ou pas. « Ces lunettes en provenance de Chine-dont aucune société chinoise ne peut présenter un certificat de conformité aux normes de protection pour l’observa­tion directe du soleil lors d’une éclipse solaire car aucune garantie sur la densité optique ni sur la qualité du filtre n’y figurent », révèle JC Ichter.

Le profit l’a donc emporté sur les précautions sanitaires dans ce phénomène astrologique. Les risques sont réels tels que le responsable de Sobomex le précise. « D’importants risques sont encourus par la population malgache avec un produit de très basse qualité. c’est un profond mépris des autorités gouvernementales envers la population ».

Eh oui, comme en 2001, l’éclipse constitue toujours une affaire de gros sous au sommet de l’État. À cette nuance qu’à l’époque, les lunettes étaient bel et bien certifiées et distribuées gratuitement à la population. Cette fois on les paie avec en prime la cécité.

Herisetra