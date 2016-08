Le ministère de la Santé publique a distribué tardivement les lunettes spéciales aux habitants d’Ampefiloha.

Mauvaise distribution. Le ministère de la Santé publique a décidé, hier, de distribuer gratuitement les lunettes spéciales aux habitants des bas quartiers. Cette opération s’est déroulée hier, à Ampefiloha. « Cent quatre-vingt-douze familles nécessiteuses, issues du fokontany d’Ampefiloha ou « La Réunion kely » ont bénéficié de l’attribution gratuite des lunettes spéciales. Les gens de ce quartier constituent la population-cible du ministère de la Santé publique. Nous considérons que les habitants de ce quartier n’ont pas les moyens d’acheter les lunettes spéciales, c’est pourquoi on les a choisis », annonce le Professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo, ministre de la Santé publique.

Une mère de famille habitant hors du quartier d’Ampefiloha et qui était de passage lors de la distribution a exprimé sa colère face à la gabegie de l’État Malgache. « Les responsables du ministère de la Santé publique ne font qu’une grimace aux habitants du bas quartier. Ils n’ignorent pas que la majorité des Malgaches ne peuvent pas acheter les lunettes spéciales, surtout les habitants de la compagne. Ils se contentent de dire que la vision de l’éclipse annulaire sans lunettes spéciales est dangereuse pour la vue. Ainsi, le ministère a décidé d’en distribuer mais pourquoi un jour seulement avant l’éclipse ? » , s’est-elle exclamée. Elle a précisé que l’État malgache doit distribuer gratuitement des lunettes spéciales au peuple malgache.

Hier, les Tananariviens ont fait la queue dans quelques pharmacies, dépôts de médicaments, et stations d’essence pour acheter les lunettes spéciales. Comme c’était le cas à la pharmacie Toky d’Anosy. Dans la matinée, les acheteurs de lunettes formaient déjà une file d’attente à l’extérieur de la pharmacie. « Aujourd’hui (ndlr : hier), nous avons deux mille huit cent lunettes vendues pendant deux heures et demi dont mille deux cent vendues en une heure de temps le matin, et mille six cent en deux heures l’après-midi », a expliqué Malalatiana Randriamavomanana, de la pharmacie Toky.

Fanomezana Rasolomahery