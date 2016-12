La Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale sera appliquée à Maurice à partir du 1er janvier.

Le 1er janvier 2017 symbolise le début d’une nouvelle ère dans le combat contre l’évasion fiscale. La Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale sera finalement mise en place à Maurice, après avoir été (heureusement) reportée (à la dernière minute) l’année dernière.

Le Common reporting standard (CRS) représente l’échange automatique, entre les autorités fiscales à travers le monde, des informations sur les comptes financiers des non-résidents détenus par les institutions financières. Bien que le concept d’échange d’informations entre autorités fiscales ne soit pas une idée innovatrice, cet échange s’est pratiqué jusqu’à présent sur demande et de façon bilatérale. L’échange d’informations dans le cadre du CRS sera effectuée automatiquement, sur une base annuelle et (en principe) entre toutes les administrations qui ont adhéré au CRS, sans être obligées de passer par la négociation de traités bilatéraux.

Si jusqu’ici, Maurice compte huit accords d’échange d’informations fiscales, avec l’adhésion de l’île au CRS, les institutions financières mauriciennes auront désormais l’obligation de rapporter des informations sur leurs clients. Outre les banques, d’autres prestataires de services financiers tels que les compagnies d’assurance, les courtiers, les négociants, les gestionnaires de fonds et les management companies seront également concernés.

Résidents

Même certaines entités qui sont elles-mêmes gérées par d’autres institutions financières, telles que des fonds d’investissement, certains «trusts» et fondations, pourraient être classées comme institutions financières et auraient ainsi l’obligation de soumettre des rapports concernant leurs investisseurs- bénéficiaires. Toutes ces institutions financières auront dorénavant l’obligation de recueillir et de communiquer certaines informations sur leurs titulaires de comptes telles que leur nom, adresse, résidence fiscale et solde de compte.

Ce sont les titulaires de comptes au sein d’institutions financières à Maurice résidant dans un autre pays signataire du CRS qui seront affectés par le CRS. De plus, si les entités qui détiennent des comptes sont classées en tant qu’entités «passives», les «personnes détenant le contrôle» de telles entités seront également rapportées si elles résident dans un autre pays signataire du CRS. Pour une compagnie, ces personnes seront généralement les actionnaires qui détiennent plus de 20 % des actions.

