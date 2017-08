Déterminées. Les Forces de l’ordre organisent leur façon de travailler. Pendant leurs interventions sur le terrain, les hommes en treillis reçoivent souvent des remarques sur le respect des droits de l’Homme. Le ministre de la Défense nationale, le général de corps d’armée, Béni Xavier Rasolofo­nirina, a signé, avant-hier, avec la représentante résidente du programme des Nations -unies pour le développement (PNUD), Violette Kakyomya, un protocole d’accord. Il s’agit d’un partenariat relatif à une offre d’assistance et de conseils techniques en matière de droits de l’Homme.

La cérémonie s’est déroulée dans la salle d’honneur du ministère de la Défense nationale, à Ampahibe, en présence du Secrétaire d’État à la gendarmerie, du représentant du ministère de la Sécurité publique, du Commandant de l’État-major de l’armée malgache, du haut-commissariat aux droits de l’Homme et des dizaines d’officiers généraux.

Dans son allocution, le ministre de la Défense nationale a tenu à mettre l’accent sur le code de conduite de l’Armée malgache qui stipule «qu’en toute circonstance, le militaire doit respecter les obligations, les règles et les principes des droits de l’Homme». Afin de traduire cette règle de conduite en actes, il a adressé à l’endroit des forces de l’ordre un message selon lequel «les bandits ne sont pas des ennemis. Ce sont des Malgaches, comme nous, mais avec des comportements déviants. Il nous appartient de les remettre sur les rails».

Double objectif

Le protocole de partenariat vise un double objectif. Les droits de l’Homme feront, entre autres, l’objet d’une formation initiaIe, pour les agents déjà opérationnels. En ce sens, une assistance et des conseils techniques sont prévus par le système des Nations-unies. Les élèves des écoles des Forces armées et les formateurs de l’école d’État-major bénéficieront d’une formation en droits de l’Homme et en droit international humanitaire.

La représentante résidente des Nations -unies à Mada­gascar, Violette Kakyomya, est du même avis que le ministre de la Défense nationale. D’une manière diplomatique, elle dénonce les agissements de certains sur le terrain, aussi bien en milieu urbain, les forces anti-émeute (EMMO-REG), qu’en milieu rural, les Déta­che­ments armés de sécurité (DAS) et l’Unité spéciale anti-dahalo. « Le maintien de la paix et de la sécurité requiert une approche non seulement militaire mais également holistique (…) tout en tenant compte du respect des principes de légalité et des droits de l’Homme », a-t-elle soutenu.

En termes d’application, les dispositifs en place seront appliqués, selon le ministre de la Défense nationale.

« Mises à part les mesures disciplinaires régissant l’armée, des poursuites judiciaires seront appliquées selon la gravité des infractions », conclut-il.

Andry Rialintsalama