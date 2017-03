Des outils technologiques pour faire valoir ses droits. Une aubaine à saisir pour les consommateurs submergés par des pratiques commerciales déloyales.

Les droits des consommateurs sont méconnus par toutes les instances et même par les consommateurs malgaches eux-mêmes. Un constat qui a marqué la célébration de la journée internationale des droits des consommateurs, hier à Soarano et dont le thème s’est focalisé sur « Les droits des consommateurs à l’ère du numérique ». « Les consommateurs constituent le groupe économique le moins entendu », a souligné Tiana Rabarison, président de l’association des Défendeurs des droits des consommateurs (Fimzompam). « Leur révolte sur la montée en flèche du coût du carburant, du prix du riz et des PPN, les concurrences déloyales, le maintien du MID, les escroqueries dans les ventes en lignes, la prolifération du secteur informel, la pollution, n’est pas du tout pris en compte », illustre-t-il.

À Madagascar, les consommateurs bénéficient de huit droits bien spécifiques. Droits à la protection contre les risques sanitaires et de mauvaise qualité des produits, à l’information, au choix, d’être écoutés, d’obtenir une réparation effective, d’être éduqués en matière de consommation et de vivre dans un environnement sain. Des droits encore méconnus par le grand public et mis de côté par les autorités.

Droits méconnus

La Fimzompam préconise alors le recours à l’utilisation des outils technologiques pour revendiquer ces droits. « Nous avons par exemple saisi la force des réseaux sociaux en ouvrant un compte facebook pour recueillir des plaintes et pour proposer des conseils aux consommateurs », précise-t-il. La loi 2015-014 est en attente d’un décret d’application. « Ce projet de décret, élaboré par un comité de pilotage, ainsi qu’un réaménagement de cette loi sur la protection des consommateurs est en cours », précise le chef de service de la Consommation auprès du ministère du Commerce et de la concurrence, Hobisoa Lydie Ravolahagamanana. Elle assurera la loyauté dans la pratique du commerce ainsi que la protection des consommateurs.

Avec son millier de membres, l’association des Défenseurs des droits des consommateurs ne pèse pas assez pour constituer une force de proposition et de répression. En effet, selon la loi 60-133, il leur faudrait compter près de 2000 membres pour cela. « Nous ne sommes pas encore arrivés au point d’aller manifester dans les rues car les membres de l’association de défense des droits de consommateurs ne sont pas encore suffisants, et surtout les consommateurs ne sont pas en connaissance de ces droits. Ils réagissent seulement quand leur vie quotidienne est lourdement touchée », explique Tiana Rabarison.

Les actions des trois associations de protection de consommateurs existantes, se limitent à des actions médiatiques, à des pourparlers, des lobbyings et négociations auprès des sociétés commerciales ainsi qu’auprès d’autres entités ministérielles pour faire connaître les droits et les revendications des consommateurs.

Mirana Ihariliva