Nelly Rakotobe traite du salaire des employés dans son ouvrage qu’elle a présenté hier. Les participants à cet évènement ont exprimé leurs soucis.

Nous n’avons pas touché notre salaire depuis deux mois. Nous n’avons pas de syndicat au niveau de l’entreprise mais le seul moyen pour lutter contre cette injustice est de consulter un inspecteur de travail », se plaint Elysé Rakotoarisoa, un employé dans un entreprise du secteur informel. Beaucoup de travailleurs ne jouissent pas de leur droit de travail. Nelly Rakotobe Ralambondrainy, premier président honoraire de la Cour Suprême de Mada-gascar et enseignante de droit dans des établissements supérieurs, l’a confirmé lors de la présentation officielle de la troisième édition de l’ouvrage intitulé »Les relations individuelles de travail », hier à la Cour Suprême Anosy. »80% des travailleurs dans les secteurs informels sont mal payés» , explique t-elle. Elle ajoute qu’«il est normal que les travailleurs, dans le secteur informel, soient mal payés car ces entreprises ne paient pas d’impôt, ne se déclarent pas à l’État surtout les gargotes chinoises, qui ne sont pas inscrites à la contribution».

Limité par le Smig

Même dans les secteurs formels, les gens sont mal payés mais pour d’autres raisons. «Le salaire des Malgaches est limité par le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Actuellement, il est évalué à 155 523 ariary. Pour ne pas être poursuivi par l’État, les entreprises paient un peu plus de ce salaire minimum sans considérer les expériences et les compétences ainsi que les diplômes des employés», explique un responsable de ressources humaines qui a requis l’anonymat. Les secteurs informels fleurissent à Madagascar malgré les efforts de suivi des ministères concernés. «On peut détecter les secteurs informels grâce aux différents ministères mais il faut inciter aussi les entreprises à s’intégrer à être formelles. Il s’agit d’une volonté politique car c’est un manque à gagner pour l’État», affirme Andria-nadison, le directeur général de l’université privée Estiim, lors d’un débat sur l’éducation syndicale à l’hôtel le Pavé Antaninarenina le 22 juillet. 85% des entreprises à Madagascar sont informels actuellement.

Ouvrage – Les lois du travail à la loupe

Nelly Rakotobe Ralambondrainy a conçu un ouvrage sur les lois de travail avec Ignace Rakoto qui est un historien, ancien ministre et membre titulaire de l’Académie Malgache, décédé en novembre 2013. Cet ouvrage cible les directeurs de ressources humaines, les employeurs et les employés, les juges et les avocats sur les règles essentielles du droit malgache du travail, les notions indispensables à l’application de la législation du travail et le droit de travail. »Il faut que les acteurs dans le monde du travail connaissent les règlements et les lois sur le travail. Les employés revendiquent leurs droits selon la loi et les employés respectent ces employés en termes de congé, salaire. Si chacun respecte ses responsabilités, il n’y aura plus de grèves », explique Nelly Rakotobe Ralambondrainy.

Mamisoa Antonia