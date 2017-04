Le ministre de l’Industrie et du développement du secteur privé, Chabani Nourdine et le représentant de l’Unicef à Madagascar, Elke Wisch, ont signé mardi, à Anosy, une convention concernant le programme de formation sur les « Principes directeurs des droits de l’enfant et de l’entreprise ». Le secteur privé joue un rôle capital dans l’intégration des droits de l’enfant dans sa politique sociétale, notamment pour appuyer l’éducation pour que chaque enfant puisse un jour, avoir un travail décent et lutter contre la pauvreté. « Nos devons faire appel aux investisseurs étrangers dans le but de pourvoir des emplois aux parents », a soutenu le ministre.

Le respect de ces principes directeurs se concrétise par un engagement de chaque entreprise à poursuivre une formation à raison de douze heures pendant un mois. Le représentant s’acquittera, par la suite, de son devoir de partager les acquis au niveau de sa société. Un contrôle de l’avancement de la mise en place des principes s’opèrera et à la fin de l’année où chaque société passera une évaluation. « La promotion des droits de l’enfant est très importante et elle implique toutes les parties prenantes du secteur tant public que privé et des organisations de la société civile. L’engagement de chaque société s’articule ainsi que le respect des principes directeurs et la protection des enfants », a clarifié Elke Wisch.

Farah Raharijaona