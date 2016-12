Lancé à toute vitesse, un poids-lourd chargé et une Mercedes Sprinter fourgon se sont télescopés à l’entrée de Mahajanga. Le fourgon est réduit en amas de ferrailles.

Collision meurtrière entre fourgon et poids-lourd, sur la RN 4 hier matin. Le drame est survenu aux alentours de 9 heures, à une dizaine de kilomètres de la Ville des Fleurs. L’endroit où les deux véhicules se sont télescopés, a été le théâtre d’une scène de désolation.

Projeté après une violente collision frontale, le fourgon, une Mercedes Sprinter a exécuté un tête-à-queue spectaculaire, pour terminer sa course au beau milieu de la chaussée. Le fourgon est réduit en amas de ferrailles inextricables. La tête ressortie à travers le pare-brise, le chauffeur de la Mercedes Sprinter, comprimé entre son siège, le toit, le volant, la face avant disloquée de son véhicule, et le moteur enfoncé dans la cabine, a été tué sur le coup.

Piégé sur le siège passager, devenu un piège mortel enfoui entre un enchevêtrement de ferrailles pliées, un quadragénaire, installé à l’avant avant que l’accident ne se produise, a pour sa part, eu plus de chance. Les personnes venues à la rescousse ont eu fort à faire, pour le dégager de l’épave. Ce rescapé se trouve dans un état critique. L’état d’une femme, qui était parmi les occupants de la Mercedes Sprinter, est en revanche, moins préoccupant. Un enfant qui les avait accompagnés a, pour sa part, eu plus de peur que de mal. Celui-ci est hors de danger.

Accident mortel

Désincarcérer le corps écrasé du chauffeur du fourgon n’était pas tâche aisée. Il a fallu plus de deux heures pour l’extirper au milieu de plastiques broyés et des feuilles de tôles tranchantes.

À bord du camion, le chauffeur ainsi que le convoyeur sont, quant à eux, légèrement blessés.

Cet accident mortel est survenu par une faible averse. La chaussée était glissante selon les informations recueillies sur place.

Chargé de diverses marchandises, le poids-lourd on à quitté Mahajanga. De source auprès de la gendarmerie, des témoins occulaires dénoncent une impru- dence, de la part du chauffeur routier. Même si son camion était alourdi par sa cargaison, il aurait commis l’irréparable, en doublant plusieurs véhicules avant qu’il ne broie le fourgon, pour se jeter ensuite en contrebas du bas-côté. Le minibus était en provenance de Tana et faisait route sur Mahajanga, avec quelques marchandises.

Andry Manase