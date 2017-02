Une semaine après le drame qui a vu la mort de 47 membres d’une famille, la cicatrice est encore vivace dans la commune d’Ambon­gamarina d’où sont issues les victimes. La population locale subit encore le choc de ce drame, de telle sorte que le maire de cette commune a décidé de décréter le deuil dans toute la commune pour une durée indéterminée . « À cause de cet accident, nous avons décidé que la commune d’Ambongamarina observerait le deuil. Aucune festivité ne sera célébrée dans la commune pendant quelques temps et le drapeau national sera mis en berne. Ce sont les nôtres qui sont morts et nous n’allons pas les oublier », a déclaré le maire.

Devoir de mémoire

Toujours selon les déclarations du maire, une stèle commémorative pourrait être dressée à l’endroit du drame en mémoire aux

victimes qui y ont péri.

Bien qu’ils soient issus d’Ambongamarina, c’est à Anjozorobe qu’ils ont péri. Le maire d’Anjozorobe aurait accepté.

Un élan de solidarité s’est spontanément créé dans le village venant des églises et des villageois pour apporter leurs aides aux victimes.

Un mouvement qui, rappelons-le, tranche sur le manque d’empathie visible venant du gouvernement, et, notamment, celui du président de la République qui a à peine eu des mots pour les victimes, choisissant de les fustiger pour leur irrespon­sabilité en montant dans

un véhicule conduit par un chauffeur en état d’étriété.

Sur les 24 blessés qui ont été hospitalisés, ils ne sont plus que deux à ne pas encore être rentrés chez eux car ils attendent des interventions chirurgicales.

Faniry Ranaivoson