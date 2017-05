Le procès de deux prévenus, dont le propriétaire du camion et son chauffeur qui devrait avoir lieu le 18 avril, puis hier a été finalement reporté au mardi 13 juin.

C’est la deuxième fois! Renvoyé au mardi 13 juin à 9h, le procès de deux inculpés impliqués dans l’accident survenu le 28 janvier à Anjozorobe a tourné court hier dans la cour correctionnelle. L’absence de l’avocat de l’une des deux parties de victimes, ainsi que le traitement chronique de leur dossier au sein du tribunal en sont à l’origine. Un avocat a repris ce dossier en cours de route, et aura une nouvelle fois besoin de plus de temps pour étudier l’affaire, selon les explications de l’un de ses confrères, hier. L’audience devait se dérouler le mardi 18 avril, mais cela a été reporté, du fait que le représentant de l’assurance avait manqué à l’appel.

Ce jour-là, le propriétaire du camion a obtenu une liberté provisoire tandis que son chauffeur a été renvoyé à Antanimora. Pour ce dernier, la demande de liberté provisoire a été refusée. L’homicide involontaire fait l’objet de sa présomption. De son côté, la justice tente de calmer le jeu. « Pour la prochaine audience, les familles des victimes ne sont plus censées venir, seuls les avocats et les deux accusés se présenteront devant la justice. C’est qui nous a été proposé », a indiqué un jeune homme faisant partie des plaignants.

Victimes traumatisées

Le Maire de la commune rurale d’Ambongamarina, Andrianalinjato fait appel aux autorités pour ce qui est du côté des victimes. « Un père de famille s’est cassé le bras et il n’a plus les moyens d’acheter des médicaments et des vivres. Son épouse et ses deux enfants sont décédés

lors de la tragédie », a-t-il souligné.

La catastrophe qui avait endeuillé le district d’Anjozo­robe a créé une psychose pour la population locale. « Les habitants préfèrent faire 28 km Ambongamarina-Anjozorobe à pied plûtôt que rallier la ville en taxi-brousse. Les dépenses s’élèvent à 48 000 ariary pour un aller-retour d’Anjozorobe à Antananarivo », a précisé le maire Andria­nalinjato.

Le drame a coûté la vie à quarante sept personnes, y compris le couple de nouveaux mariés. Trois individus parmi les vingt-quatre blessés durant l’accident suivent toujours des soins médicaux à l’hôpital d’Ambongamarina dans le district d’Anjozorobe.

Hajatiana Léonard