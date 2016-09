Un fait nouveau dans le meurtre du couple de français tué à l’ile de Sainte-Marie. Un autre personne serait dans le coup.

En plus du présumé assassin de nationalité étrangère déjà sous les verrous, pour le meurtre d’un couple de français à Sainte-Marie, la nuit du 20 aout dernier, le directeur d’une banque de la place est aussi arrêté. Neuf personnes sont ainsi à présenter ce jour devant le parquet du tribunal de Toamasina.

Selon le procureur dudit tribunal, il n’a pas encore reçu les procès verbaux de l’enquête de la part de la police. Il n’est au courant que de l’arrestation du directeur de la banque, qui devrait être transféré au tribunal.

Ce dernier selon des rumeurs, aurait été en contact avec la femme assassinée, et sa voiture aurait été aperçue non loin du lieu où on a découvert les corps sans vie des deux victimes. Il nie en bloc, les accusations portées à son encontre.

Quant à la personne de nationalité étrangère, soupçonnée elle aussi d’être l’instigateur de ce crime, il n’est pour rien dans cette affaire car il n’avait plus de contact avec la femme qui avait été son ex, et ce, depuis longtemps. On en saura plus sur cette tuerie dans le courant de cette semaine.

Faniry Ranaivoson