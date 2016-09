Les candidats doivent patienter. Le test d’admission pour les concours de recrutement au sein de l’administration douanière est reporté. « Le Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Adminis­tration, du Travail et des Lois Sociales et le Ministère des Finances et du Budget ont diffusé quatre arrêtés sur le report de la tenue de la phase d’admission prévue les 26, 27, 28, 29 septembre 2016, à des dates ultérieures qui seront communiquées trois semaine avant la tenue des concours », indique un communiqué publié sur le site de la douane.

Irrégularités

Entaché d’irrégularités, le test de présélection organisé le 29 juillet a été annulé par le gouvernement pour être reporté par la suite le 22 août. Plus de 15 000 candidats sont entrés dans la course pour décrocher les deux cent quatre vingt postes disponibles. Pour cette année, la douane compte recruter trente inspecteurs, cent contrôleurs, cent agents d’encadrement, et cinquante agents de constatation des douanes.

Lova Rafidiarisoa