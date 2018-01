Un tableau sombre. La plupart des sociétés de transit répertoriées par la douane ne respectent pas les règles en vigueur. D’après les chiffres obtenus auprès de la direction générale des douanes, seules deux cent quarante sur les quatre cent vingt huit ont rempli les conditions pour exercer cette activité. En 2016, elles n’étaient que cent quatre vingt huit. Les transitaires ont jusqu’au 1er avril pour régulariser leur situation.

L’administration douanière veut à tout prix professionnaliser le métier de commissaire agréé en douane et de transit maison. Des sanctions administratives aux auxiliaires de douanes défaillants ont été introduites afin de mieux les responsabiliser. Les sanctions peuvent aller d’un retrait temporaire jusqu’à un retrait définitif de l’agrément. Par exemple, en cas d’inexistence d’opérations sur une période de six mois, le compte du transitaire peut être déclaré inactif et l’agrément retiré d’office.

« La douane a plus que besoin de travailler avec des auxiliaires sérieux et fiables, qui collaborent assurément pour instaurer un climat de confiance commun afin d’accélérer les procédures de dédouanement et de rendre plus fluides et plus sûrs les échanges et ce pour le bien de la caisse de l’État et de la Nation toute entière », a déclaré Eric Narivony Rabenja, directeur général des douanes lors d’une rencontre avec les auxiliaires.

Touche de réforme

Le privilège de dédouanement est une affaire de professionnels. C’est pourquoi, l’administration douanière a apporté une touche de réforme pour le métier de commissionnaire agréé en douane et de transit maison. Le parcours académique du dirigeant de ces sociétés figure parmi le point focal de cette réforme. Un diplôme de maîtrise ou de six années d’expériences en matière de transit est exigé pour le directeur ainsi qu’un certificat de formation en douane pour le directeur ou le déclarant. Et pour assurer la garantie de créances douanières, une hausse du cautionnement et garanties bancaires. Celles-ci varient entre 15 millions et 20 millions d’ariary pour le commissionnaire agréé et entre 5 millions d’ariary à 10 millions d’ariary pour un transit maison.

Lova Rafidiarisoa