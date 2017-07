Difficile d’annoncer un programme plus alléchant. Après deux éditions réussies, la troisième édition du Vibe Party s’annonce tout aussi grandiose, avec des artistes éclectiques et aux univers variés.

Après la pression des épreuves et pour atténuer celle de l’attente des résultats, place à la fête. Pour célébrer la fin des épreuves du baccalauréat, un grand show de défoulement aura lieu ce vendredi à partir de 20 heures au Dôme RTA Ankoron-drano. Une soirée qui s’annonce chaude et bruyante avec « Vibe Party », le meilleur affranchissement after Bacc dans la capitale organisée par la station télévision RTA. L’an dernier, l’organisateur l’avait gratifié d’une grande soirée avec la venue d’une multitude d’artistes et plus de mille personnes qui avaient répondu présents à cette invitation. Pour cette troisième édition, la soirée sera une nuit de folie dans un esprit de fête et de folie musicale avec de jeunes chanteurs à l’instar de Jiolambups, Elodie, Kougar, Jiunyi, Babs, Kim’jah, Tsota, Mijah et la jeune Andriann qui commence à s’affirmer en tant qu’étoile montante dans le monde musical. « Comme à chaque édition, l’idée est d’organiser un concert où tout le monde se sentira à l’aise, avec de la musique qui fait vibrer. Cette année encore, nous avons décidé de réunir les différents rythmes afin que chacun puisse profiter du spectacl», explique Anjan Andriamora-sata, un responsable au sein de la RTA.

Programme alléchant

À cette occasion, le Dôme se transformera en un vrai champ de fête. Au menu, des show case, quatre ambiances différentes, c’est à dire une discothèque géante animée par des Dj professionnels à l’instar de Dj Didds Deejay, Dj Willy Akademix et le fameux Dj Sniper. Pour les férus de danse, un battle de sexy show et des concours de genre « Dab » et « Bendo » seront proposés durant la soirée. D’autre part, il y aura d’autres animations à l’égal du « Live outdoor » et une discothèque en plein air. Des places VIP seront également disponibles pour ceux qui veulent garder une part d’intimité tout en participant à la fête.

Une soirée multi thème destinée aux jeunes est accessible à tous pour un prix unique. « Il faut mentionner qu’un invité peut avoir accès à toutes ces ambiances avec un billet de 4000 ariary à l’exception de la place VIP », souligne Anjan Andriamorasata. La troisième édition du « Vibe party » renchérit donc sur les deux autres éditions précédentes en faisant le pari d’être encore plus grandiose. Les organisateurs promettent un show inédit dans une ambiance conviviale et sécurisée.

Sitraka Rakotobe