Un genre musical unique en son genre suscitant les sentiments les plus profonds de l’âme, c’est ainsi que se décrit le gospel prêché par le God’s Messenger Mass Choir ou GMMC. Ce rendez-vous dominical a drainé du beau monde du côté d’Ankorondrano, au Dôme RTA. Les retrouvailles avec le GMMC a captivé le public, comme à l’accoutumée. Une des chorales de gospel les plus populaires sur la scène musicale malgache, le GMMC a su se faire une place de choix dans le cœur de ses fans et dans celui du public féru du genre, au bout de ses vingt-cinq ans d’existence. C’est dans un dôme bouillonnant de spiritualité que la chorale a fédéré son public, hier après-midi, pour un concert des plus touchants, avec lequel elle clôt cette année.

Porté par ses valeurs, le GMMC a tenu un concert évangélique, à la fois sobre, très rythmé et festif même, qui a fait vibrer tout le Dôme RTA ainsi que le cœur des férus de gospel venus se joindre à lui à l’occasion. Outre les fidèles du FJKM Analamahitsy, sa paroisse d’origine, venus nombreux, le concert a surtout fédéré un public jeune. De ses chansons les plus connues comme « Ampianaro aho » à « Manana anao » en passant par ses incontournables comme

« Ho anao io » et « Nomenao ahy », le GMMC et ses quelques 32 choristes et musiciens ont littéralement soulevé le toit du Dôme RTA Ankoron­drano en près de quatre heures de show.

Illustrant ainsi brillamment l’intitulé de cet instant sobrement intitulé « Feno anao », ces retrouvailles avec le GMMC ont rempli de bonheur et de bonté, le cœur du public ainsi que celui de ses membres, venus pour l’occasion à la recherche de spiritualité. La chorale remplissant aisément la scène, resplendissait de jeunesse et a tenu une prestation qui n’a rien à envier à ses illustres homologues occidentaux, à l’instar de Hillsong qui l’influence particulièrement. Une véritable communion que la chorale se plaira sans doute à revivre sur une plus grande scène au courant de l’année prochaine.

A. P. R.