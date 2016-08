Deux personnalités incontournables de la scène musicale. La diva Bodo et le crooner Rija Ramanantoanina ont, une fois de plus, conquis avec brio leur auditoire ce week-end.

Un moment particulier avec le public. Un instant musical voluptueux où charme et élégance se conjuguent à la perfection. C’est ce à quoi le public du Dôme Rta Ankorondrano a eu droit samedi après-midi, quand Bodo représentant l’élégance et Rija Ramanantoanina illustrant le charme, ont chanté pour eux. Les mélomanes qui ont répondu présents au rendez-vous, ont été fiers de l’affirmer, car c’est un moment exclusif à chaque fois, de voir sur scène ces deux mastodontes de la musique malgache. Ainsi se retrouvent-ils, toujours aussi énergiques qu’à leurs débuts respectifs, puisqu’à eux deux, ils ont déjà deux décennies de carrière aussi prestigieuse qu’éloquente.

« Un cadeau spécial » pour leur public du jour, c’est ainsi que Bodo et Rija Ramanan­toanina décrivent ces

retrouvailles dans un dôme rempli comme un œuf et dont le public était impatient de vibrer au rythme de leurs voix mélodieuses. Rentrant dans le cadre de la célébration des quatre vingts ans du STKZ Cathédrale Analakely, c’est en effet un présent harmonieux, voire symphonique, aux rythmes du blues et d’un brin de jazz qui a orné les chansons qu’ils ont offertes à l’auditoire.

Durant près de trois heures, Bodo et Rija Ramanan­toanina ont ainsi enchanté les lieux par leurs chansons, faisant se diviser ainsi le concert en trois parties bien distinctes. La première partie était exclusivement réservée à la diva et à ses innombrables tubes, de « Ry foko » à « Avelao hifaly » en passant par « Neny ».

Douceur et éclat

Pour la deuxième partie, Rija Ramanantoanina, fidèle à lui-même, a tout aussi bien conquis le public avec ses chansons intemporelles, de « Fiainana kely » à « Nandrasako» le tout accompagné par le savoir-faire de ses musiciens. Des prestations à chaque fois égayées par quelques anecdotes de sa part.

« Depuis toutes ces années, on s’est adonné à une passion réciproque pour la musique vous et moi » confie Rija Ramanantoanina à son public. « Nous avons appris à nous cerner et à mieux nous connaître au fil des temps, et c’est toujours avec un profond sentiment de nostalgie que je me remémore ces instants. Il en est de même pour chacune de mes collaborations avec mes amies comme Bodo, Landy ou Mbolatiana. Depuis, cela reste toujours un plaisir et un honneur de partager la scène avec elles », ajoute-t-il.

Avec ces deux là à l’affiche et sur la même scène, les duos qu’ils réalisent ensemble restent souvent les grands moments du concert. C’est ainsi que le public ébloui et charmé, s’en laissé emporter entre autres par des interprétations séraphiques de « Fa tsy ho ahy » ou encore « Mahery ny fitia » et « Fitiavana mamiratra » de la part de ces deux maestros. Cette collaboration s’avère constamment gagnante et fructueuse. Ainsi, les deux chanteurs resplendissent toujours d’autant d’aisance sur scène et occupent une place à) part auprès du public.

Andry Patrick Rakotondrazaka