Ils reviennent ! Le groupe de rock le plus mythique des années 90 est de retour pour trois shows exceptionnels. Un événement qui s’annonce d’ores et déjà démentiel

Le grondement se fait déjà sentir. Qui ne se souvient pas de «Iray kilasy», «Afobe» et «Mpiatsaravelatsihy» ? Ces fameux tubes et bien d’autres chansons qui ont marqué l’apogée de Red Metal à la fin des années 90, avec le chanteur Vony. Deux décennies plus tard, le groupe de rock reste toujours en activité et s’apprête à partir de nouveau sur la route avec quelques concerts programmés. Le samedi 23 et le dimanche 24 décembre à partir de 17 heures, la bande infernale Red Metal prendra possession du Dôme Rta Ankorondrano pour deux concerts qui devraient marquer les esprits.

Pour ce retour, Red Metal double la mise, avec deux concerts consécutifs, samedi et dimanche. Des milliers de spectateurs sont attendus au total. Pour l’amour du rock et à la demande de ses fans, le groupe accorde une attention rare dans le milieu de la musique, au point de veiller à ce que les tarifs de leurs concerts restent les plus bas possibles. Ainsi, les billets pour leurs deux soirs au Dôme sont moitié moins chers (5000 ariary) que ceux pour le concert des rockeurs il y a quelque semaines. Le groupe ne compte pas pour autant négliger le spectacle. Il a prévu une scène inédite de cinquante mètres carrés de large, pour être au plus près du public et annonce 25.000 watts de puissance en lumière et 19000 watts en sono juste pour donner satisfaction au public.

Groupe de choc

Dans les années 2000, Vony et sa bande ont marqué à jamais à coups de canon l’histoire du rock, riffs puissants et textes pleins de révolte. Red Metal a secoué la capitale à travers ses tubes. Pour beaucoup d’amateurs du genre, Red Metal reste une référence au même titre que les groupes de rock international. Le groupe n’est pas monté sur scène depuis une décennie, il jouera à cette occasion ses anciens tubes éponymes et interprétera également en exclusivité les nouveaux titres tirés de ses deux derniers albums « Back to Blast » et «Revolution now or never » à l’instar de « Aleo miova », « Vita matavy »…Quelques heures de métal tumultueux, rebelle et mélodieux sont ainsi prévues pour égayer ce concert dominical des métalleux de la capitale. Ce sera sans doute le seul concert du groupe puisque Vony devra ensuite retourner à La Réunion où il réside.

Sitraka Rakotobe