« Infraction pénale ». La société « Jiro sy rano Mala­gasy » (JIRAMA) n’a pas mâché ses mots dans le qualificatif du « vol » d’électricité et d’eau potable, découvert dans « le domaine d’Ankatso », hier.

Comme annoncé, la société d’énergie procède à un ratissage pour débusquer les voleurs d’eau et d’électricité. Sur la base d’anomalies constatées sur leur facturation, le « task force » de la Jirama a placé dans son viseur deux grosses sociétés, la semaine dernière. Une nouvelle descente dans une propriété de l’une d’elles a ainsi été faite hier.

« Depuis le 14 février, le task force électricité et le task force eau ont procédé à des contrôles in-situ au sein du domaine d’Ankatso », rapporte le communiqué de presse publié, hier, par le service de la communication de la Jirama. Cette missive ajoute : « Les techniciens ont constaté et dûment prouvé l’effectivité de vols d’électricité et d’eau potable, constitutifs d’infraction pénale.

(…) D’ailleurs, les auteurs ont reconnu leur forfait dont la date remonte à mars 2011 ». Un branchement illicite en électricité a donc alimenté durant toutes ces années « vingt-trois appartements ».

Pour la consommation en eau potable, « vingt appartements et une piscine » ont été approvisionnés « sans système de comptage ». En réaction, la société d’État compte porter plainte devant la juridiction pénale. Outre les sanctions et peines prévues, notamment dans le décret réprimant les vols d’électricité adopté en début, ou de l’article 401 du code pénal, « l’application de la mesure commerciale de rappel de la consommation en vigueur » est aussi prévue », indique le communiqué de presse. Celui-ci souligne, qu’en matière de vol d’électricité, les branchements illicites constituant « une menace pour la sécurité des personnes et des biens » constituent une circonstance aggravante.

G.F.R.