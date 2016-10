Madagascar se trouve au 167e rang du classement Doing Business 2017 (faire des affaires). Elle est loin derrière l’île Maurice, les Seychelles ou encore les Comores.

Peut mieux faire. Madagascar enregistre une progression de deux points dans le classement Doing Business 2017. Le rapport annuel du groupe de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires place la Grande île au 167e rang sur 190 pays. Malgré tout, le gouvernement malgache doit encore fournir des efforts avec certaines réformes.

« Depuis deux ans, Madagascar enregistre une progression dans le classement du Doing Business. Le gouvernement adopte des réformes pour améliorer le climat des affaires dans le pays. Le groupe de la Banque Mondiale encourage Madagascar à poursuivre et à renforcer les efforts dans ce sens, afin de compter sur l’investissement privé pour soutenir la création d’emplois et une croissance inclusive », affirme Coralie Gevers, le Country Manager de la Banque mondiale dans le pays.

Certes, Madagascar a gagné des points dans la création d’entreprises grâce aux réformes menées par les autorités. La performance du pays dans la protection des investisseurs minoritaires, l’obtention de prêt, le paiement des taxes et impôts ou encore l’obtention de permis de construire laissent encore à désirer. Sur ces points focaux aux climats d’investissement, la Grande île enregistre un recul selon ces indicateurs.

On est encore loin des ambitions de certains responsables rêvant de voir Madagascar mieux placé dans ce classement annuel. « Le dernier rapport place Madagascar à la 164e place. Notre objectif est d’atteindre le 80e rang », avait annoncé Eric Robson Andriamihaja, directeur général de l’Economic development board of Mada­gascar (EDBM), en avril lors d’une mise au point sur les réformes entreprises par le gouvernement en vue d’améliorer le climat des affaires dans le pays, puisque faire des affaires dans la Grande île est encore plus compliqué que dans d’au­tres pays. Dans ce rapport annuel, l’économie malgache se trouve loin derrière l’économie mauricienne. Celle-ci est, d’ailleurs, la mieux classée dans la région de l’Afrique subsaharienne, en occupant la place mondiale numéro 49. Les Seychelles ou encore les Comores se trouvent devant Madagascar dans ce rapport de la Banque mondiale.

Indicateurs

Le Doing Business 2017 accorde aussi une place pour le genre, notamment dans la création d’entreprise, le transfert de propriété et l’exécution des contrats. C’est pourquoi, il y a eu ce petit changement dans le classement de 2016. Le Doing Business est un rapport qui mesure chaque année l’amélioration de l’environnement des affaires dans les pays membres de la Banque mondiale, dont Madagascar. Plusieurs indicateurs y sont évalués, dont la création d’entreprise, l’octroi de permis de construire, le raccordement à l’électricité, le transfert de propriété, l’obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des taxes et impôts, le commerce transfrontalier, l’exécution des contrats et le règlement de l’insolvabilité.

Une nouvelle méthodologie

Dans le rapport annuel Doing Business 2016, Madagascar est placé au 164e rang, mais ce classement n’est pas comparable à celui effectué dans le Doing Business 2017, avec l’introduction de nouveaux éléments et une méthodologie étendue. Avec des mesures comparables et la même méthodologie utilisée pour cette année, le rang de Madagascar dans Doing Business 2016 aurait été de 169, ce qui veut dire que Madagascar gagne deux places. Le rapport de cette année, ajoute de nouvelles données sur l’égalité hommes femmes dans trois de ses indicateurs: la création d’entreprise, le transfert de propriété et l’exécution des contrats.

Lova Rafidiarisoa