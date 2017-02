Un projet artistique inédit promeut à la fois tourisme et musique dans toute leur splendeur. En véritable « Road movie », « Malagasy Road Show » se découvrira au public cette année.

xUne épopée qui s’annonce rythmée de découvertes et de partages tout en étant des plus mélodieux. C’est ainsi que « Malagasy Road Show » se décrit au public. Un projet cinématographique ambitieux, porté par une passion pour la musique, ainsi que la promotion du tourisme dans la Grande île. Il s’agit d’un film-documentaire inédit qui retracera principalement un voyage à travers les sites touristiques les plus célèbres du pays, localisés entre autres à Nosy Be, à Sainte Marie, à Fort-Dauphin, à Morondava, à Toliara et à Antananarivo.

Sous la direction artistique de l’émérite Charles Maurin Poty, Anjaramalala Rasoanaivo, se chargera derrière la caméra d’immortaliser chaque instant. « Malagasy Road Show » raconte le parcours de cinq jazzmen issus du Jazz Club du Cercle germano-malgache (CGM) : Josia Rakotondravohitra à la batterie, Njakanirina Rakotonirainy au piano, Joro Rakotozafiarison à la guitare, Andry Mick Randriantseva à la trompette et Tonny Mahefa Andriambololona à la basse.

« C’est un projet auquel on est fier de participer, car il nous permettra de laisser libre cours à notre spontanéité. Il nous permet de nous imprégner des cultures et des traditions locales, tout en valorisant autrement l’image de notre pays », affirme Josia Rakotondravohitra.

Culture et tourisme

L’aventure débutera le 8 mars à Nosy Be, et pour l’heure, les dates s’ajoutent pour Sainte-Marie le 22 mars, Fort-Dauphin le 7 avril et le 18 avril à Morondava. Les musiciens passeront près de cinq jours sur chaque site pour les rencontres et les échanges avec les artistes locaux, suivis d’une résidence de création à chaque fois. « On a hâte de nous lancer sur les routes, de pouvoir dépasser nos limites. Ainsi que de pouvoir concilier jazz et salegy ou jazz et mangaliba par exemple, on espère d’autant plus être plus inspirés par les merveilleux paysages du pays », souligne Joro Rakotozafiarison.

Le « Malagasy Road Show » sera présenté officiellement le 8 juin, lors de l’International Tourism Fair Madagascar. Un album est également en gestation.

Andry Patrick Rakotondrazaka