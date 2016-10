Le passeport malgache se trouve au 77e rang du classement des passeports les plus puissants. Il ne permet de débarquer sans visa que dans 49 pays sur 198.

Madagascar a beau moderniser les documents de voyage de ses citoyens, le passeport malgache n’ouvre pas toujours toutes les portes. Et même si la Grande île ouvre grand ses frontières en n’octroyant le visa qu’à l’aéroport, les autres pays ne font pas preuve d’autant d’ouverture à l’endroit des Malgaches. Selon le Passport Index 2016 publié cette année par la société Arton Capital, un cabinet de conseil financier mondial, les ressortissants

malgaches présentant un passeport malgache doivent obtenir un visa avant d’entrer dans 149 pays sur les 199 pays et territoires objets de l’étude.

Se trouvant au 77e rang sur le classement des passeports les plus puissants, le petit livret grenat aux couleurs de la Grande île ne permet de débarquer sans visa que dans 49 pays. Le visa est ensuite gratuit pour ses détenteurs dans quinze pays. Tel est par exemple le cas à Maurice, à Hong Kong, à Singapour, en Indonésie,

ou en Malaisie où l’entrée est plus ou moins libre, ou encore dans les pays lointains comme le Honduras, l’Équateur, le Guatemala ou le Nicaragua.

Et en attendant que le principe de la libre circulation soit effectif et appliqué avec les autres pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ou les pays de l’Union africaine, les deux seuls pays africains où le visa est gratuit pour le Malgache voyageant avec un passeport malgache sont le Swaziland et l’Ouganda. Dans les

autres pays, le visa est délivré à l’aéroport moyennant un certain montant.

Entrée libre

À Madagascar, l’entrée est pourtant quasiment libre pour les 198 passeports étudiés. Comme de nombreux pays africains, la Grande île se trouve en tête du classement des pays les plus

« hospitaliers ». Pour les courts séjours, il suffit de débarquer à l’aéroport et le visa est délivré à l’arrivée. Il y a même eu une époque sous la Transition où celui-ci était gratuit.

Pour pouvoir entrer à Madagascar, il faut évidemment se mettre dans une file qui peut être assez longue. Le risque de se faire dépasser par des voyageurs « privilégiés » dont les passeports peuvent être prioritairement reçus par les agents de la police des frontières est élevé. Cependant, le parcours est loin d’être identique et d’être aussi dur que celui auquel les Malgaches doivent faire face pour solliciter des visas d’entrée auprès de certains pays.

Symbole de l’influence d’un pays, le passeport permet à ses ressortissants de voyager à travers le monde avec plus ou moins de facilité selon sa nationalité. Ainsi, selon le Passport Index de Arton Capital, confirmé par celui de Henley and Partners Visa restrictions index, les passeports les plus puissants sont ceux de l’Allemagne et de la Suède, suivis par ceux de la France, de la Finlande, du Royaume Uni et de l’Espagne.

Plus près de la Grande île, les passeports seychellois et mauricien se trouvent respectivement au 25e et au 30e rang du classement mondial, et à la première et à la deuxième places sur la liste africaine. Leurs détenteurs peuvent débarquer sans visa dans 124 pays pour les Seychellois et dans 118 pays pour les Mauriciens.

