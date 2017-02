Arbitrage. « Las de la mauvaise gouvernance », au sein de la Commune urbaine d’Anta­na­narivo (CUA), les conseillers municipaux d’opposition, Lalatiana Ravololo­manana, Lalatiana Rakotondrazafy et Véronique Rajerison, en tête, ont décidé de porter l’affaire devant le tribunal administratif d’Antananarivo.

Selon les explications des trois femmes, lors d’une conférence de presse, à Behoririka, hier, c’est l’amalgame dans la gestion des affaires de la ville et celle du groupe Tiko, par Lalao Ravalomanana, maire de la capitale, sous l’influence de son époux Marc Ravalo­manana, conseiller spécial de la première magistrate d’Antananarivo, qui motive l’action judiciaire. L’acte adopté par le conseil municipal, le 29 juillet 2016, acceptant la proposition du groupe agroalimentaire que « son terrain », sis à Andohata­penaka, serve de fourrière à la capitale, est l’objet de la plainte.

Une initiative qui, au regard des événements qui s’en sont suivis, a, visiblement, été une tentative de court-circuiter l’intention du ministère de l’Aménagement du territoire de faire du site un nouveau stationnement pour taxis-brousse et d’utiliser une parcelle comme

tronçon de la rocade d’Ando­ha­ta­penaka. « Alors qu’il était prévu que l’intérêt général de la Commune et ses habitants devait être le sujet de discussion durant la réunion du conseil ce jour là, la question du terrain d’Andohatapenaka a été inséré au forceps à l’ordre du jour », a soutenu Lalatiana Ravolomanana.

« Nous revendiquons une bonne gouvernance, et refusons que l’on fasse l’amalgame entre les affaires publiques et celles d’une entreprise », a ajouté la conseillère municipale d’opposition. L’audience sur cette affaire est prévue, demain. Réduit à l’impuissance face à la majorité écrasante du « Tiako i Madagasikara », (TIM), au sein du conseil municipal d’Antananarivo, le courant d’opposition ne semble plus avoir d’alternative que de s’en remettre à la Justice.

Garry Fabrice Ranaivoson