Deux officiers de la gendarmerie d’Ankazobe ont été écroués avant-hier. Ils sont poursuivis pour corruption et extorsion de fonds dans un trafic de drogue.

La prison pour deux gendarmes poursuivis pour corruption et extorsion de fonds. Traduits devant la chaîne pénale anticorruption à Faravohitra avant-hier, un officier au grade de capitaine, commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie à Ankazobe ainsi qu’un gradé, ont été placés en détention préventive à la maison centrale d’Antanimora au terme de leur instruction. La fait porte sur un trafic de drogue mis à nu par des gendarmes sur la RN 7 à la hauteur d’Andranovelona.

En inspectant un poids-lourd en provenance de l’axe Nord, faisant route sur Antananarivo, des éléments en train de faire des contrôles routiers ont mis la main sur une cargaison de cannabis, pesant près de 150 kilogrammes. Le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie a été aussitôt informé du coup de filet. Alors qu’une enquête a été ouverte par les gendarmes qui ont intercepté la drogue, le commandant de compagnie ainsi que l’adjudant placés sous les verrous ont fait incursion dans l’affaire. De source informée, les premiers enquêteurs ont été brutalement dessaisis de l’affaire.

Complicité

Sous la houlette des prévenus, selon les informations recueillies, la procédure a connu une autre tournure. Une source judiciaire indique que l’officier et le gradé jetés en prison sont soupçonnés d’avoir soustrait 1,8 millions d’ariary de pot-de-vin pour étouffer l’affaire. Effectuée par mobile banking, la tran-saction a été retracée. Ils sont de surcroît, poursuivis pour extorsion de fonds. Outre la somme conséquente déjà versée, les deux gendarmes auraient exigé de la personne prise avec le chanvre indien, un autre paiement. Ne sachant plus à quel saint se vouer, le présumé trafiquant de drogue désemparé s’en est alors remis à des autorités hiérarchiques du commandant de compagnie incriminé pour dénoncer un racket.

Une enquête pour corruption et extorsion de fonds a été, de ce fait, diligentée par le service anti-corruption auprès du commandement de la gendarmerie nationale, sis au Toby Ratsimandrava.

Après auditions des deux parties, le dossier a été transmis à la chaîne pénale qui a prononcé la double mise en détention préventive. Un troisième gendarme soupçonné d’avoir été pour quelque chose dans cette affaire a, quant à lui, bénéficié d’une mise en liberté provisoire.

De source auprès de la police judiciaire, le fait que l’individu pris avec le cannabis ait dénoncé les trois gendarmes ne le disculpe pas pour autant du trafic porté au grand-jour.

Poursuivi dans cette affaire, il a également été inculpé pour complicité dans la pratique corruptive

constatée.

Andry Manase