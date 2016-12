Un nouveau magasin de l’enseigne Cosmos Megastore vient d’ouvrir ses portes à Analakely, hier. Après le magasin d’Ankorondrano et Tsaralalàna, celui d’Analakely est le troisième de cette enseigne dans la capitale et de loin le plus grand magasin Cosmos dans tout Madagascar avec une surface de 2100m².

L’immensité du bâtiment impressionne les visiteurs dès l’entrée du magasin. Divers articles de grande marque internationale sont proposés avec des rayons garnis d’appareils électroménagers, d’appareils électroniques, de différents meubles de cuisine, chambres à coucher ainsi que de jouets qui feront le bonheur des clients.

Une grande affluence de visiteurs a été observée lors de ce premier jour d’ouverture. « Vu l’emplacement de ce magasin, la principale cible est la masse populaire », a expliqué Angelica Razanatsimba, directeur du magasin Cosmos Megastore Anala­kely. Plusieurs grandes marques internationales sont présentes dans les rayons de ce magasin pour satisfaire le maximum de clients. « Les prix sont abordables pour toutes les couches sociales. Et l’une des particularités de notre magasin est la présence de différentes marques comme Samsung, LG, Trust, Toshiba et bien d’autres encore », continue-t-elle d’expliquer.

À la veille des périodes des fêtes de fin d’année, l’ouverture de ce nouveau magasin arrive à point nommé. C’est la période où une grande partie des foyers malgaches a l’habitude d’effectuer de nouveaux achats et d’accéder aux différentes offres promotionnelles

Si elle est déjà présente dans les villes de Toamasina et Toliara, Cosmos Megastore envisage d’ouvrir un autre à Mahajanga.

Lova Rafidiarisoa