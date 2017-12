Le géant franco-suisse du ciment LafargeHolcim lance son tout premier réseau de distribution de proximité organisé en franchise à Madagascar sous l’enseigne « Binastore ». Les autorités et les partenaires locaux du groupe LafargeHolcim ont été conviés au lancement officiel de la marque Binastore le 30 novembre, à l’hôtel Ibis. Tandis qu’hier, le nouveau showroom du siège de Holcim Madagascar, sis à Tsaralalàna, fut officiellement revêtu sous les couleurs de Binastore, avant l’inauguration du magasin pilote « Quincaillerie de la RN1 » à Ambatomiraha­vavy.

En toute franchise. Avec soixante-douze entreprises malgaches membres de ce réseau, la Grande île fait désormais partie de la grande famille du réseau de Binastore, présente dans une trentaine de pays, surtout en Afrique et au Moyen-Orient. Ces magasins sont axés sur la RN2 et la RN7, allant de Toamasina à Fianarantsoa, en passant par Moramanga, Antananarivo et Antsirabe.

Le cœur même du dispositif industriel du réseau se trouve sur cet axe, avec le centre de transformation et de fabrication des ciments par le gong, sis à Toamasina, ainsi que l’usine à Antsirabe. La franchise est une des stratégies à long terme de LafargeHolcim pour développer son activité de distribution dans les pays émergents. « Il n’est pas question de substituer le travail que Holcim Madagascar fait par la transformation de l’ensemble de franchisées. Mais il s’agit d’offrir à chaque cible de notre clientèle des offres différentes. C’est la raison pour laquelle la franchise est un canal de distribution au service de Holcim Madagascar », explique Pascal Naud, directeur de Holcim, avant de poursuivre : « ce commerce doit être formel, afin que Binastore soit un acteur reconnu par les autorités administratives. Et ce réseau sera reconnu comme un acteur économique du développement de Madagascar ».

Tsiry Razafindrazaka