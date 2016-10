Willem van Milink, le précédent représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) à Madagascar a été élevé au grade d’Officier de l’Ordre National, par le ministre des Affaires étrangères, Béatrice Attalah, dans les locaux du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) à Antani- ­mora, hier, en présence de Violette Kakuomya, le coordonateur résident du Système des Nations Unies et les représentants des Agences des Nations Unies à Madagascar.

Madagascar remercie Willem van Milink, notamment, pour les multiples réalisations du PAM, à l’époque où il était à la tête de ce programme. « Le PAM a porté assistance à 5 000 victimes du cyclone Hellen à Soalala en 2014, il a porté des aides pour éviter de nombreuses pertes de vie humaine lors des inondations et glissements de terrain à Tanà, il a nourri des malades porteurs du VIH/ Sida », souligne Béatrice Attalah.

Willem van Milink est arrivé sur la terre malgache en 2012 et achève sa mission après 35 années de service auprès du PAM. « Je ne vous dis pas veloma, mais mandrampihaona », conclut Willem van Milink, qui avoue sa grande « romance » avec le Sud de Madagascar.

M.R.