Les démarches des familles des disparus du vol MH 370 se sont avérés efficaces. Un pas de plus dans la recherche de la vérité.

Un voyage fructueux. Les quel­ques membres du collectif Voice 370, l’association des proches des disparus du vol MH 370, n’ont pas fait le déplacement pour rien. D’après les informations relayées sur leur compte Twitter, ils ont découvert, le 8 et 9 décembre, sur la plage de Riake à l’île Sainte- Marie, deux pièces probablement du Boeing de la compagnie Malaysie Airlines.

Sept membres de la famille des victimes de cette tragédie aérienne se sont rendus à Madagascar le 3 décembre jusque samedi afin de lancer une campagne de mobilisation pour tenter de trouver des débris de l’avion sur les côtes malgaches et d’avoir des éléments de réponse sur cet accident survenu le 8 mars 2014.

Découvertes

Après une rencontre avec les médias, l’équipe de Voice 370 s’est divisée en trois groupes. L’île Sainte-Marie, Toamasina et l’île de Nosy Be figurent parmi les destinations privilégiées de leurs recherches. Et hop, le déplacement a porté ses fruits. Le jeudi 8 décembre, Jiuang Hui a fait une découverte d’une pièce d’avion sur la plage de Riake à l’île Sainte-Marie. Le lendemain, Blaine Alan Gibson en a trouvé une autre au même endroit. Ce dernier n’est pas à sa première découverte. Cette année, cet homme d’affaires américain a déjà réalisé six découvertes de débris d’avion sur les côtes malgaches.

À Nosy Be, l’équipe menée par Grace Subathirai Nathan s’est lancée dans les fouilles mais en vain. Elle avait tout de même lancé une grande sensibilisation auprès des autorités et population locales sur certaines informations à propos de cette disparition du vol MH370 et des débris d’un Boeing 777. Tout comme Ghislain Wattrelos qui est partie du côté de Toamasina pour lancer des recherches et ainsi qu’une campagne de mobilisation.

Le vol MH370 a disparu mystérieusement le 8 mars 2014, avec deux cent trente neuf personnes à bord.

Depuis, une grande mobilisation mondiale s’est poursuivie, dans l’espoir de trouver le Boeing 777. Ces derniers mois, des fragments d’avion ont été découverts sur les côtes de l’Afrique de l’Est et dans l’océan Indien dont Mada­gascar. À plusieurs reprises, l’association Voice370 s’est plainte du manque de coordination des opérations de recherches dans la région.

Les membres du collectif Voice 370 ont quitté le sol malgache samedi.

Lova Rafidiarisoa