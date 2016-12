Des proches des passagers du vol MH370 sont à Madagascar. Ils veulent mobiliser la population malgache pour trouver des débris de l’avion.

Pas de corps, ni de boîte noire, ni le moindre petit signe pouvant répondre au pourquoi et au comment. Les proches des passagers du vol MH370 ne savent plus à quel saint se vouer. Ils sont venus à Madagascar pour tenter d’élucider le plus grand mystère de l’aviation civile moderne.



Lire la suite sur le kiosque electronique