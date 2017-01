Le troisième discours de fin d’année de Hery Rajaonarimampianina devrait, pour la première fois, n’être consacré qu’à un bilan positif. Et plutôt que de citer les difficultés, le chef de l’État devrait mettre en avant les solutions qu’il a engagées.

Le troisième discours sera finalement différent. Pour la première fois depuis trois ans, Hery Rajao­narimampianina prononcera le traditionnel discours présidentiel de fin d’année à la fin de l’année. Alors qu’il s’était adressé à la Nation le 28 décembre en 2014, puis le 30 décembre en 2015, son allocution devrait bien avoir lieu le 31 décembre cette année. Et plutôt qu’un discours truffé d’excuses et de justifications des mauvaises performances de l’année, comme ce fut le cas les deux dernières fois, l’on s’attend, pour cette année, à un véritable bilan d’autosatisfaction.

Pour 2014, Hery Rajaona­rimampianina avait parlé « d’une année de plus dans les difficultés ». Pour 2015, il a évoqué « une année d’épreuves ». 2016 sera sans nul doute qualifié d’année de succès, ou à tout le moins d’une année de performances. D’autant que cette fois-ci, il ne pourra plus évoquer les aléas du climat ou les vicissitudes politiques, encore moins les mauvais choix politiques pour expliquer les éventuels échecs. Comme à son habitude, il mettra les contre-performances de son régime sur le compte de ce qu’il avait hérité de ses prédécesseurs.

Sauf grosse surprise, le chef de l’État ne manquera pas de rappeler ce soir la tenue à Madagascar des sommets des chefs d’Etat et de gouvernement de la Comesa et de la Francophonie. A ces deux rendez-vous qui seront certainement présentés comme le retour de la confian­ce de la communauté internationale, sera certainement adjoint le bon résultat de la Conférence des bailleurs et des investisseurs qui s’est tenu à Paris les 1er et 2 décembre derniers.

« Les autres »

Le président de la Répu­blique devrait également mettre en avant les différentes réalisations de son gouvernement, en particulier celles qu’il a récemment inaugurées ou celles dont il vient de lancer le démarrage. Comme il l’a déjà dit il y a un an, il soulignera que ce sont les fruits de ce qu’il avait commencé à semer lorsqu’il est arrivé au pouvoir.

Pour le cas de la Jirama et des délestages que celle-ci fait subir à ses abonnés, l’un des gros points noirs de 2016, Hery Rajaonarimam­pianina évoquera sans nul doute, comme le Premier ministre l’a encore rappelé hier durant l’émission Salangalanga sur RTA, que « ce n’est pas nous qui avons commencé ». La transition énergétique, la construction des centrales d’énergie renouvelable, mais aussi le plan de redressement de la Jirama devraient néanmoins être rappelés pour indiquer que les autorités, travaillent, malgré tout. Mais il ne devrait pas signaler que tous ces travaux, pour des raisons liées à une mauvaise performance de l’Exécutif, ont quasiment tous pris du retard.

L’insécurité, la multiplication des vindictes populaires, la mauvaise gouver­nance, la poursuite des pratiques de corruption, le défaut de résultats concrets dans la lutte contre les trafics de ressources naturelles devraient également être mis sur le dos des autres et sur leur absence de bonne foi, et non sur l’incapacité du pouvoir à faire preuve d’autorité. Mais comme toujours, le chef de l’État devrait néanmoins citer et énumérer tout ce que lui et son équipe ont commencé à faire pour mettre fin à tout cela.

« Il y a sans doute des points à améliorer, mais nous sommes sûrs que l’accent sera mis sur les perspectives. Pour nous, le plus important sera de terminer les différentes infrastructures de développement qui seront en chantier en 2017 », a toutefois indiqué au téléphone Rivo Rakotovao, président national du parti présidentiel, misant sur un discours de perspective que sur une allocution de rétrospective.

Juliano Randrianja/Lova Rabary-Rakotondravon