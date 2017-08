À peine nommé, le nouveau directeur général du Trésor a pris les rennes. Durant la passation, il a insisté sur la continuité du travail et son amélioration.

La passation ne s’est pas fait attendre. Au surlendemain du limogeage de Pierre-Jean Feno, le processus de passation s’est fait très rapidement. L’ancien directeur général du Trésor auprès du ministère des Finances et du budget a passé les rênes vendredi matin à son successeur Herivelo Andriamanga, payeur général d’Anta­nanarivo depuis 2011, avant sa nomination le 9 août en tant que directeur général du Trésor. Ce dernier a alors promis de « continuer les actions initiées pour une meilleure performance et efficacité du système au sein du Trésor public ».

Herivelo Andriamanga a confirmé sa volonté de faire mieux en déclarant « nous allons travailler dans la continuité. Et bien sûr, si des améliorations sont à apporter, nous n’hésiterons pas à le faire ». Les agents de la Paierie générale d’Antana­narivo sont venus féliciter ce sortant de l’École Nationale du Trésor de Noisiel, en France. Le nouveau DG, un inspecteur du Trésor a déjà fréquenté l’Agence comptable centrale du Trésor et de la dette publique en tant que Chef de division, puis Fondé de pouvoir entre 2003 et 2008. Il a également travaillé au service de la gestion des aides bilatérales, et a déjà été Receveur général d’Anta­nanarivo.

Réformes

Herivelo Andriamanga est connu pour avoir mené des réformes auprès de la Paierie générale d’Anta­nanarivo, en améliorant la qualité de service auprès des retraités et des fonctionnaires. Il continuera alors la modernisation et la dématérialisation des opérations du Trésor public. Des actions menées par son prédécesseur Pierre-Jean Feno. L’inau­guration des Perceptions principales de Beroroha et d’Ikongo, et celle de la Trésorerie Générale de Morondava l’attendent très prochainement. Enfin, le nouveau directeur aura à continuer la gestion des relations humaines afin de renforcer la cohésion des agents du Trésor Public, qui s’est fait sentir durant l’ère Pierre-Jean Feno, du 11 mars 2015 au 9 août 2017.

On attend bien sûr, d’une personnalité pareille, une gestion équitable et transparente en tant qu’organisme public chargé de collecter, au nom de l’État, l’impôt sur le revenu et les contraventions des contribuables et contrevenants, ainsi qu’une mission de comptabilité

pour toutes les personnes publiques.

Mirana Ihariliva