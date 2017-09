C’est officiel. Madagascar, dispose, à nouveau, d’une ambassade en Grande Bretagne. Le siège de cette nouvelle représentation diplomatique de la Grande île, en terre britannique, qui se situe au 10 Grey Coat Place Victoria, Londres, a été inauguré par Hery Rajaonarimampianina, président de la République, hier. Cet événement marque, également, l’apogée de la célébration du 200è anniversaire des relations bilatérales entre les deux pays.

Selon les informations, l’ambassade malgache, au Royaume-Uni, ne devrait pas être immédiatement opérationnelle. Dans un premier temps, elle sera conduite par un chargé d’affaires, rôle que jouera le premier conseiller d’ambassade dont la nomination aurait déjà été actée du temps de Béatrice Atallah, ancienne ministre des Affaires étrangères. À entendre le locataire d’Iavoloha, cette situation pourrait ne pas durer trop longtemps.

En réponse à une question des journalistes malgaches, faisant partie de la délégation présidentielle, à Londres, le Chef de l’État a déclaré qu’il procèdera à la nomination de l’ambassadeur malgache, au Royaume-Uni, et des autres pays, « prochainement ». Ces nominations ont été annoncées depuis plus d’un an, toujours attendues. La réouverture de l’ambassade, à Londres, pourrait servir d’élément déclencheur pour la désignation des têtes de proue de l’armada diplomatique malgache.

Garry Fabrice Ranaivoson