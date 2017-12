Une révélation qui coupe court aux informations relayées sur la présence de refugiés dans les quatre coins de l’île. Des photos d’étrangers trimballant sacs, marmites et autres ustensiles circulant ici et là ont, en effet, suscité beaucoup de réaction.

D’après les explications du président du Sénat, Rivo Rakotovao, en marge d’une visite de courtoisie de l’ambassadeur d’Iran à Mada­gascar, la Grande île n’a pas encore accepté d’accueillir des réfugiés en son sol.

« Nous sommes un pays ouvert et n’avons jamais fermé nos frontières à qui que ce soit. Le pays est souverain mais reçoit ceux qui veulent venir à condition que leur objectif de voyage soit clair et qu’ils détiennent les documents de voyage nécessaires », a-t-il précisé hier.

« Il y a des clandestins certes, mais l’État met déjà en place des dispositifs de surveillance du territoire », a-t-il ajouté. « L’accueil de réfugiés en revanche, n’est pas encore prévu même si nous avons ratifié, des conventions internationales d’ouverture aux réfugiés vu le contexte international ». D’après lui, le pays ne dispose pas encore de conditions économiques et sociales pour accueillir des réfugiés. « Une telle décision se décide en conseil des ministres », a-t-il fait savoir.

M.I.