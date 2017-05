Partenariat et coopération, c’est dans ces visées que le Centre d’études diplomatiques et stratégiques a axé son voyage d’études pour cette année. Ainsi, à partir de demain et jusqu’au 26 mai, la trentaine de membres de la délégation de la XIIIe promotion conduite par Solofo Rasoarahona, delégué général du CEDS, auront l’occasion de découvrir le Japon sous toutes les coutures. Mais aussi et surtout dans l’optique de concrétisation de projet de partenariat avec des acteurs écono­miques du pays du soleil levant, lors de l’exposition qui sera axée sur la thématique « Le CEDS Madagascar ».

Une opportunité pour les auditeurs de profiter des séances d’échange et de partage lors des rencontres B to B ainsi que le séminaire conjoint avec l’intitute of Developing Econo­mies Japan External Trade Organization (IDE-JETRO), l’agence japonaise de coopération internationale (JICA) ainsi que Sumitomo Corpo­ration. Un séminaire durant lequel le CEDS aura pour mission d’exposer les besoins, attentes et priorité de Mada­gascar en matière d’impact des activités japonaises déjà en cours d’exécution dans l’île rouge, en l’occurence, le projet minier d’Ambatovy. Des sujets que la XIIIe promotion de diplomate aura encore l’occasion d’aborder lors de leur rencontre prévue avec Akira Koiso, membre de l’assemblée métropolitaine de Tokyo. Une rencontre qui permettra à ces cadres de perfectionner leurs connaissances en matière de relations internationales tant diplomatique, économique, commerciale que juridique.

Harilalaina Rakotobe