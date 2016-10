Amitié et coopération. Deux mots sur lesquels Volkan Türk Vural, ambassadeur de Turquie, a mis l’accent dans son discours d’hier. Dans son allocution d’ouverture de la célébration de la fête nationale turque, à l’hotel Ibis, Ankorondrano, le diplomate a insisté sur le renforcement des relations bilatérales avec Madagascar.

« Nous estimons que ce qui été réalisé jusqu’à présent reste modeste par rapport à ce qui est à faire dans les relations entre la Turquie et Madagascar qui nous paraissent très prometteuses. (…) Il y a une multitude de dénominateurs communs entre nos deux pays, notamment, du point de vue économique et social. C’est cela qui constitue la fondation solide des relations turco-malgaches », a déclaré l’ambassadeur Vural.

Dans cette allocution plutôt sobre, le diplomate turc a, visiblement, écarté le sujet de la tentative de coup d’État contre Tayyip Erdogan, son président de la République, le 15 juillet dernier. Un soubresaut politique dont les secousses se sont fait ressentir jusqu’à Madagascar. Aux lendemains de cette tentative de putsch raté, l’ambassadeur Vural a, en effet, tenu une conférence de presse durant laquelle il avait soutenu que des branches de l’organisation qualifiée par la Turquie de « terroriste », ayant tenté d’évincer le président Erdogan du pouvoir « est présente à Madagascar ».

Garry Fabrice Ranaivoson