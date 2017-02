La nomination de nouveaux ambassadeurs de Madagascar devrait intervenir dans le courant de ce mois. Les demandes d’agrément ont déjà été envoyées auprès des pays d’accréditation.

En branle. À entendre Béa­trice Atallah, ministre des Affaires étrangères, la nomination des nouveaux ambassadeurs de Madagascar devrait se faire dans le courant de ce mois de mars. Les demandes d’agrément auraient déjà été envoyées depuis quelques temps.

Selon les explications de la ministre des Affaires étrangères, la signature et la publication du décret de nomi­nation des nouveaux représentants diplomatiques de Madagascar n’attendrait plus que la réponse des pays d’accueil. « Le président de la République nous a déjà transmis les noms de ceux qu’il a choisis. Les demandes d’accréditation ont tout de suite été envoyées aux États hôtes. Les nominations se feront en conseil des ministres dès que les réponses aux demandes d’accréditation nous parviendront », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique samedi.

La chef de la diplomatie malgache a révélé cette information, en marge d’un reboisement organisé par son département, à Imerin­tsiatosika, samedi. Une sortie verte qui a vu la partici­pation de quelques membres du corps diplomatique travaillant dans la Grande île. La ministre Atallah, n’a, cependant, pas indiqué le nombre des nouveaux ambassadeurs que

l’État compte déployer dans le monde, ni leurs pays d’accueil. Motus, aussi, quant à leur identité.

Certaines sources expliquent cette discrétion par le fait que « l’on attend encore les réponses aux demandes d’agrément. Quoique, jusqu’ici, aucun ambassadeur désigné par Madagascar n’a été refusé par le pays hôte ». Les nominations qui devraient intervenir dans le courant de ce mois de mars pourraient, par ailleurs, n’être qu’« une première vague ».

Politique

Après un peu plus de trois ans de mandat, Hery Rajaonarimampianina, président de la République, s’apprête donc, enfin, à procéder à la nomination des nouveaux ambassadeurs de Madagascar. La dernière en date remonte à l’époque de l’ancien président Marc Ravalomanana, le pouvoir transitoire ayant été écarté du concert des Nations. La ministre des Affaires étrangères, samedi, a rappelé la ligne étatique, qui est de miser sur « une diplomatie économique ».

Durant l’entretien téléphonique, elle a, toutefois, déclaré : « La liste des nouveaux ambassadeurs indique une ouverture à diverses tendances politiques ». Il semblerait donc, que le locataire d’Iavoloha n’ait pas pu se défaire des conditionnalités politiques dans ses choix. Etant donné, par ailleurs, qu’il ne reste plus que cinq ambassadeurs en poste, il devrait s’agir de nouvelles nominations et non pas d’un turnover.

À en croire les indiscrétions « une première vague », implique qu’il ne s’agira pas d’une armada. Il est même, probable, que ce soit la première et la dernière nomination de ce quinquennat. « Les nominations à venir ne devraient être que pour les États clés dans la relations internationales de Madagascar », confie une des sources contactées. Les pays présents durant la conférence des bailleurs et des investisseurs, à Paris, en décembre dernier, devraient figurer parmi les ports d’attache des nouveaux ambassadeurs.

Plusieurs États voulant renforcer la coopération bilatérale avec la Grande île, souhaiteraient, pourtant, l’ouverture d’une ambassade malgache chez eux. L’administration Rajaonari­mampianina, un temps, avait, justement, songé à ouvrir de nouvelles ambassades. La question du budget pour les entretenir compliquerait, cependant, la concrétisation de cette intention. Le décret nommant les nouveaux ambassadeurs et indiquant leur destination devrait éclairer sur ce point.

Lors d’une interview sur une radio privée de la capitale, le 15 février, Béatrice Atallah a déclaré qu’avec une vingtaine de représentations, « Madagascar figure parmi les pays qui, en termes de comparaison, disposent de peu de représentations diplomatiques dans le monde (…) Par conséquent, nous jouons la carte de l’efficience. Mada­gascar est condamné à réussir avec le nombre d’ambassades qu’il a ».

Garry Fabrice Ranaivoson