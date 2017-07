Exploit. Durant l’Assemblée des États à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui s’est tenue du 12 au 16 juin dernier à New York, Clodette Raharimanarina a été élue membre de la Commission des limites du plateau continental (CLCS). Un poste qu’elle occupera durant cinq ans à compter du 24 juillet jusqu’en 2022. Reçue au ministère des Affaires étrangères par Béatrice Atallah hier, le nouveau membre de la CLCS s’est exprimé par rapport aux tâches qui l’attendent. « Cette élection nous permettra de suivre de près les dossiers relatifs à l’extension de notre plateau continental qui est en attente de recommandation actuellement », a-t-elle déclaré.

Selon Béatrice Atallah, bien que Clodette Rahari­manarina ne soit pas en charge des dossiers de Madagascar, « son expertise sera, néanmoins, plus que nécessaire, pour l’extension de notre plateau continental ». Elle a également insisté sur l’importance de la présence d’une compatriote malgache au sein des Nations Unies : « Il faut signaler aussi que la présence d’une Malgache au sein de cette commission est d’une très grande importance dans la mesure où l’exploitation des fonds marins constitue des enjeux économiques en matière de ressources énergétiques », a-t-elle soutenu.

Madagascar dispose de 864 000 kilomètres carré de plateaux. Une surface qui regorge de richesses minérales avec le gaz, le pétrole et les pierres qui peuvent s’y trouver. En ce sens, le ministère des Affaires étrangères et l’État peuvent profiter de cet avantage pour revendiquer les territoires qui sont des droits acquis, ne serait-ce que sur le plan juridique.

Loïc Raveloson